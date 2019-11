MMA. Mariusz Pudzianowski do rywala: Chcesz się bić, albo szarpać? Zapraszam!

Mariusz Pudzianowski rozpoczynał swoją przygodę z MMA, jako „freak”. Miał przyciągnąć jak największą widownię. Ta sztuka się udała i dziś toczy prawdziwie sportowe walki. W sobotę, w Zagrzebiu stoczy swój 21. pojedynek.

Wideo Mariusz Pudzianowski: Nie jestem maszyną bez emocji. Wideo

"Pudzian" debiutował w MMA prawie 10 lat temu. 11 grudnia 2009 roku, na gali KSW 12, szybko rozprawił się z Marcinem Najmanem. W tamtym okresie była to najbardziej medialna walka w polskim MMA. Od tego czasu ten sport zaczął zdobywać coraz większą popularność.

Takie medialne pojedynki, ze słabej klasy rywalami, pozwoliły Pudzianowskiemu nabrać doświadczenia. Dzięki temu dziś toczy w pełni sportowe pojedynki. Ma za sobą już 20 walk, z których 12 wygrał, siedem przegrał. Jedno starcie, przeciwko Jamesowi Thompsonowi, zostało uznane za nieodbyte, po tym jak sędziowie ogłosili wygraną polskiego siłacza, ale Brytyjczyk złożył protest, który uznano.

W najbliższą sobotę gala KSW, 51. jej wydanie, po raz pierwszy zagości w Chorwacji, gdyż wielu wojowników zakontraktowanych przez tę organizację pochodzi właśnie z Bałkanów, a za nimi do aren garną tłumy kibiców.

Właśnie w Zagrzebiu "Pudzian" po raz kolejny wyjdzie do klatki. Jego przeciwnikiem będzie Bośniak - Erko Jun. Jego historia, przypomina tę, którą przeżył Polak. Do MMA trafił z kulturystyki. Federacja KSW podpisała z nim kontrakt, licząc na pozyskanie nowych fanów z Bałkanów.

Jun zyskał wielu kibiców - jego konto na Instagramie śledzi ponad milion fanów, bo walczy bardzo efektownie. Dotychczas stoczył trzy walki i wszystkie kończył przez nokaut. Trzeba jednak podkreślić, że przeciwnicy nie byli zbyt wymagający. Bośniak mierzył się z Tomaszem Oświęcimskim, raperem Pawłem Mikołajowem vel "Popkiem" oraz Akopem Szostakiem. W sobotę czeka go największe wyzwanie, bo "Pudzian" to już wyższa liga.

Polak podkreśla, że jego przeciwnik dopiero zaczyna swoją przygodę z MMA. Z kolei Pudzianowski jest już doświadczony i to może klucz być do wygrania sobotniego pojedynku.

- Na treningu możesz być mistrzem, ale doświadczenia nie kupisz. To musi przyjść z czasem. Gdybym dziś zasadził małe drzewko, to ono za dwa lata nie urośnie. Trzeba być cierpliwym i czekać. Tak jak Erko. Po pierwszych walkach też myślałem że wszystko wiem. Przez rok byłem w American Top Team, trenowałem z najlepszymi i co z tego? Trzeba czasu, żeby to wszystko się w głowie ułożyło. Trzeba dostać w d..., przegrać, wyjść na czworaka. Po 22 latach w sporcie, czy to w zawodach strongman, czy MMA, mogę powiedzieć, że przerobiłem to i zdobyłem doświadczenie - powiedział "Pudzian" podczas poniedziałkowego briefingu.

Były strongman, jak zawsze, jest pewny swego i zdradził też swój plan na walkę. - Jeśli przeciwnik będzie chciał się ze mną bić, proszę bardzo. Jeśli będzie się wolał szarpać w zapasach, to też zapraszam. Na każdą płaszczyznę jestem gotowy. Do tej pory radziłem sobie z każdym przeciwnikiem. Czasem brakowało "tlenu", ale teraz już to lepiej wygląda - uważa.

Pudzianowski ma już 42 lata. Nie trenuje już z takim obciążeniem, jak dawniej. - Nie mam ani jednego obicia czy stłuczenia. Sparingi były mądrze robione, wszystko z głową. Oczywiście, że chciałoby się szaleć z poczuciem, iż jestem nie do złamania. Rozsądek i doświadczenie mówi, że troszeczkę trzeba wyhamować. Wszystko się psuje, nic nie trwa wiecznie. Nie było wielkiego "orania". Trenowałem sześć dni w tygodniu, ale mądrzej - tak "Pudzian" podsumował swoje przygotowania w rozmowie z Polsatem Sport.



Pojedynek Mariusza Pudzianowskiego z Erko Junem będzie walką wieczoru gali KSW 51. Dla "Pudziana" będzie to szansa na odbudowanie się po dwóch ostatnich porażkach. W czerwcu 2018 roku, przegrał przez poddanie z byłym mistrzem - Karolem Bedorfem. Z kolei w marcu bieżącego roku mistrz olimpijski z 2008 roku w podnoszeniu ciężarów - Szymon Kołecki uporał się z Mariuszem w zaledwie 31 sekund. W tamtej walce były strongman nabawił się kontuzji uda, ale podkreśla, że po urazie nie ma już śladu i liczy, że w sobotę wygra 13. raz w karierze.





MP