Marcin Różalski to przede wszystkim zawodnik MMA, ale też człowiek, który ma opinię na każdy temat. Często jego sądy są bardzo kontrowersyjne. Podobnie jest w przypadku koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fame MMA. Najman kopnął stolik, Piechowiak odepchnął prowadzącego podczas programu. Wideo INTERIA.TV

W wywiadzie dla portalu mymma.pl "Różal" został zapytany, co sądzi o pandemii koronawirusa. Znany zawodnik MMA ma na ten temat bardzo ciekawą teorię.

Reklama

- Koronawirus został rozprzestrzeniony w Chinach, bo jest to państwo środka, centrum świata. W dzisiejszych czasach to tam dochodzi do najważniejszych interesów. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę ekonomiczną z Chinami i są pod bardzo dużą kreską. Przez koronawirusa Chiny też są w d****. Handel zatrzymany. Cała produkcja, import i eksport leży - powiedział.

Skomentował też sytuację, która ma miejsce w Polsce, ale i na całym świecie. Chodzi o zamykanie szkół i obiektów kultury.

- Zaczynają się kwarantanny i zamykanie szkół. Za chwilę będzie wprowadzona godzina policyjna, pozamykają nas w chatach. Szósta rano, wejdzie trzech smutnych panów i powiedzą, że muszą cię zaszczepić. Jak się nie zgodzisz to na siłę cię wp*****lą do jakiegoś ancla. Skąd wiesz co ci wszczepią? Powiedzą, że wszczepią szczepionkę, ale może wszczepią kolejnego wirusa i cię zabije za pół roku, a może ci wszczepią chipa - powiedział i dodał - Najbardziej mnie śmieszy, że zamykają szkoły, przedszkola i inne miejsca, ale nie zamykają kościołów. Centra handlowe nie powinny być zamykane, bo ludzie muszą gdzieś kupować jedzenie, ale kościoły tak. Czytałem, że będzie więcej mszy, bo będzie można rozłożyć ludzi. Przyjdą w mniejszych ilościach. To jest bezsensu.

"Różal" podzielił się też definicją i powiedział, czym według niego jest koronawirus. - To zwykła zmutowana grypa. Rozwija się, bo jest jeszcze zimno. To jest najgorszy okres. Za chwilę zrobi się ciepło, to ludzie nie będą chorować. Ludzie zazwyczaj się nie przeziębiają, jak jest ciepło. To "ci" powiedzą "uratowaliśmy wam życie, głosujcie na nas".

MP