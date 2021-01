Marcin Najman na gali, podczas której stoczy pożegnalną walkę, zorganizuje nietypowy pojedynek. Zapowiedział, że dojdzie do starcia dwóch żużlowców.

13 lutego odbędzie sie gala MMA-VIP. Organizuje ją Marcin Najman, który stoczy wtedy swoją pożegnalną walkę. Zmierzy się z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem.



Na gali nie zabraknie zaskakujących zestawień. Jednym z nich miał być pojedynek Ewy Piątkowskiej. Pięściarka od dawna nosiła się z zamiarem spróbowania swoich sił w MMA. Okazało się jednak, że będzie musiała odłożyć te plany, bo doznała kontuzji.



Najman ogłosił bardzo ciekawe zestawienie, które wskoczy w miejsce walki Piątkowskiej. "El Testosteron" zapowiedział, że zorganizuje pojedynek żużlowców.





Najman to sympatyk żużla. Jako dziecko kibicował częstochowskiej drużynie. Teraz nadal jest związany z tym sportem m.in. poprzez wspieranie Tomasza Golloba. Teraz postanowił połączyć miłość do sportów walki i żużla.



Na razie nie wiadomo, którzy zawodnicy mieliby wejść do klatki. "El Testosteron" przyznał, że rozmawia z kilkoma żużlowcami, a nazwiska ogłosi w najbliższym czasie.



