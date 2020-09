Marcin Najman kolejną walkę stoczy pod koniec roku. Zmierzy się, tak jak wcześniej zapowiadał, z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Walka nie odbędzie się jednak w formule MMA.

W sobotę na gali Fame MMA 7 Marcin Najman już w pierwszej rundzie pokonał Dariusza "Lwa" Kaźmierczuka. Echa tego pojedynku jeszcze nie opadły, a już ogłoszono kolejną walkę "El Testosterona".



Najman kolejny raz wejdzie do klatki 21 listopada, podczas kolejnego wydarzenia spod szyldu Fame MMA. Jego przeciwnikiem będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński.



Najman i "Don Kasjo" od wielu miesięcy toczą spór. "El Testosteron" zapowiadał, że ostatnią walkę w karierze chce stoczyć z Życińskim. Być może jednak pojawi się jeszcze w klatce, bo zaczęto mówić o jego starciu z "Popkiem".



Na razie jednak koncentruje się na pojedynku z "Don Kasjo". Nie będzie to jednak starcie MMA. Najman i Życiński zmierzą się w boksie, choć walka odbędzie się w klatce, a obaj zawodnicy będą walczyć w małych rękawicach do MMA. Nie będą mogli jednak kopać ani obalać przeciwnika. O zwycięstwie zdecyduje tylko siła pięści.



Pojedynek Najmana z "Don Kasjo" ma być wydarzeniem poprzedzającym walkę wieczoru. Wystąpi w niej Kacper Błoński, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego rywalem.



Znane jest natomiast inne zestawienie gali Fame MMA 8. Ostatni pogromca Najmana Piotr "Bestia" Piechowiak zmierzy się z byłym hokeistą Piotrem Szeligą.



