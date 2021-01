Zbliża się ostatnia walka Marcina Najmana w formule MMA. Były pięściarz pokazał na nagraniu wideo, w jaki sposób zamierza zakończyć pożegnalną konfrontację w oktagonie. Finał starcia jest brutalny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Marcin Najman stoczy pożegnalną walkę z Szymonem "Taxi Złotówka" Wrześniem. wideo INTERIA.TV

Film pojawił się w poniedziałkowy wieczór na twitterowym profilu 41-latka. Na klipie widać leżącego manekina, do którego podchodzi główny bohater i zaczyna go atakować. Najpierw kopnięcia, potem dosiad i seria potężnych ciosów w parterze.

Reklama

"Jeżeli ktoś nie chce oglądać gali MMA-VIP, a chciałby już dziś wiedzieć jak zakończy się walka wieczoru, to pokazuję, by nie trzymać w niepewności. Kaznodzieja Złotowa to ten na dole" - to żartobliwy komentarz "El Testosterona" zamieszczony pod nagraniem.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Do pożegnalnej walki Najmana dojdzie za niespełna miesiąc. Zapowiadana przez niego data to 13 lutego. Wraz ze swymi partnerami biznesowymi zamierza zorganizować galę MMA, podczas której zakończy swoją 23-letnią przygodę ze sportem.

Ostatnim rywalem częstochowianina będzie Szymon "Taxi Złotów" Wrzesień. Opublikowany filmik miał zapewne wzbudzić w nim respekt. A także zachęcić niezdecydowanych jeszcze kibiców do obejrzenia gali w systemie PPV.

UKi

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!