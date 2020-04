Marcin Najman chce się zmierzyć z Piotrem Świerczewskim. „El Testosteron” wyzywa byłego reprezentanta Polski na zamknięty pojedynek w sali treningowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Świerczewski dla Interii: Marcin Najman tylko szczeka. Wideo INTERIA.TV

Popularny "Świr" znalazł się na liście czterech potencjalnych rywali Najmana do walki pożegnalnej. Jest to jednak niemożliwe, bo zawodnicy walczą dla dwóch różnych organizacji.

Reklama

Najman stoczył dwie walki w Fame MMA. Tam też zamierza pozostać. Z kolei Świerczewski w MMA zadebiutował w Free Fighting Federation. Mimo to, były piłkarz w rozmowie z Interią zapowiedział, że chętnie zmierzy się z "El Testosteronem".

- Przyjmuję wyzwanie do walki. Tak dużo ludzi Najmana nie lubi, że wejdę z nim do klatki choćby dla zasady! - powiedział.

Na wyzwanie zareagował Najman. W nagraniu na Twitterze, w swoim stylu, ekspresyjnie wyjaśnił całą sytuację.

- W ostatnich dniach uaktywnił się bardzo Piotr Świerczewski. Zaczął krzyczeć, obrażać, grozić. Spowodowane jest to tym, że od kilku dni wie, że ja pozostaję w Fame MMA, a on, o ile w FFF traktowany jest jako gwiazda, o tyle w Fame MMA nie ma dla niego miejsca i dlatego nasza walka staje się praktycznie niemożliwa. To z kolei powoduje, że koło nosa przeszła mu wielka wypłata. Stąd te wyrazy frustracji i ataki w moim kierunku - powiedział.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do Świerczewskiego. Zaprosił go do Częstochowy i wyzwał na pojedynek sparingowy.

- Posłuchaj frajerzyno, jeśli masz choć trochę godności i honoru. Jeśli bierzesz choć trochę odpowiedzialności za to, co mówisz, za te wszystkie rzeczy, które wygadujesz w moim kierunku, to zabieraj małe rękawice i przyjeżdżaj do Częstochowy. Sprawdzimy się. Na szybko, na sportowo. Od jutra jestem do dyspozycji każdego dnia. Dawaj znać.

MP