Marcin Najman ujawnił piosenkę, przy której będzie wychodził do klatki na gali Fame MMA 8. Będzie to utwór ściśle związany z historią Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Najman o Trzaskowskim: Warszawiacy, kogo Wy wybraliście?! Wideo INTERIA.TV

21 listopada odbędzie się gala Fame MMA 8. Podczas niej ma dojść do walki Marcina Najmana z Kasjusem "Don Kasjo" Życińskim. Pojedynek odbędzie się na zasadach bokserskich, ale obaj zawodnicy będą walczyć w małych rękawicach do MMA.



Dla Najmana będzie to niezwykła chwila. "El Testosteron" deklaruje bowiem, że znokautuje rywala, po czym przejdzie na emeryturę. W ostatnim pojedynku ma mu towarzyszyć niezwykła piosenka.



Najman ujawnił, przy jakim utworze wejdzie do klatki. Będzie to piosenka zespołu Sabaton pt: "40:1".



Piosenka opowiada o obronie Wizny. Do bitwy doszło na samym początku II wojny światowej. Walki toczyły się od 7 do 10 września 1939 roku. Ponad 40 razy mniejsze siły polskie przez dwie doby bohatersko odpierały atak sił niemieckich.



Reklama

MP