Marcin Najman kontynuuje słowną wojnę z Mariuszem Grabowskim. „El Testosteron” odniósł się do słów promotora i zaprezentował wyliczenie, ile do tej pory wpłacił na cele charytatywne.

Kilka dni temu Grabowski wspólnie z Tomaszem Adamkiem wyzwali do walki Najmana. Tym razem jednak do ringu miał wejść szef Tymex Boxing Promotion, a "Góral" wcielił się w rolę promotora.

Obaj panowie zadeklarowali, że przekażą po milion złotych, jeśli Najman przetrwa w ringu więcej niż 20 sekund. Na nagraniu na YouTube Najman jeszcze raz podkreślił, że połowę tej sumy zamierza przekazać na cele charytatywne. Agresywnie odniósł się też do słów Grabowskiego.

- Ucieszyłem się, bo trudno wyobrazić sobie łatwiej zarobione pieniądze. Od razu stwierdziłem, że jeden z tych dwóch milionów przeznaczę na hospicjum dziecięce w Warszawie - powiedział "El Testosteron" i dodał: - Grabowski twierdzi, że jeszcze tej walki nie wygrałem i jakieś wirtualne pieniądze przekazuję. Ty cymbale! Ty debilu skończony! Przecież z tobą jest tak łatwo wygrać, jak z pionkiem albo manekinem.

Najman zarzucił też Grabowskiemu, że wykorzystuje jego pozycję do zbudowania swojej popularności. Były bokser twierdzi też, że promotor chce wypromować swoją federację walk na gołe pięści "Gromda".

- Powiedziałeś, że to ja po raz kolejny kogoś zaczepiam, żeby zabłysnąć. Debilu skończony! Gdybyś mnie nie zaczepił, to by o tobie nie napisały serwisy na pierwszych stronach. Robisz to celowo, żeby zareklamować swoją nową federację walk na gołe pięści. Od początku było wiadomo, że nie wysupłacie tych dwóch milionów z Adamkiem, bo nie macie za grosz honoru. To, że jesteś kryminalistą, to nie znaczy, że nie masz honoru. Znam wielu ludzi, którzy mieli przeszłość kryminalną, ale to są honorowi ludzie. Ty do nich kompletnie nie pasujesz. Zwykły doliniarz z ciebie - powiedział.

Najman pokazał też, ile pieniędzy do tej pory wpłacił na cele charytatywne. Zwrócił się też do Grabowskiego, aby ten zrobił to samo.

Zdjęcie Suma wpłat charytatywnych Marcina Najmana / Youtube

- Jeżeli ty twierdzisz, że zarobiłem duże pieniądze, a na cele charytatywne przeznaczam tylko drobinkę, to posłuchaj. Ja nie wiem czy to jest drobinka. Oceńcie sami. Łączna kwota, jaką wpłaciłem to 158 794 zł. Być może to jest jakaś kropelka według twoich standardów, ale pokaż ile ty przekazałeś na cele charytatywne - zakończył Najman.

MP