Przed zakończeniem kariery Marcin Najman chce stoczyć jeszcze jedną walkę w formule MMA. Bierze pod uwagę czterech rywali. Jednak nieoczekiwanie zgłosił się jeszcze jeden, którym jest... Łukasz Gikiewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fame MMA. Najman kopnął stolik, Piechowiak odepchnął prowadzącego podczas programu. Wideo INTERIA.TV

28 marca, na gali Fame MMA 6, Marcin Najman przegrał przez nokaut już w pierwszej rundzie z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem. Po tym pojedynku zadeklarował, że kończy karierę. Chce jednak stoczyć jeszcze walkę pożegnalną.

Reklama

Początkowo deklarował, że zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życzyńskim. Nie było jednak wiadomo, w jakiej formule odbędzie się pojedynek, bo Najman chciał się bić w MMA, a jego rywal w boksie. Ostatecznie "El Testosteron" zamierzał oddać wybór formuły walki kibicom.

Okazuje się, iż sam podjął decyzję, że będzie bił się w MMA. Nie jest też pewne, że zmierzy się z "Donem Kasjo". Poza nim Najman rozważa trzech innych rywali. Poza Życzyńskim rozpatruje jeszcze Tomasza Adamka, Andrzeja Fonfarę i Piotra Świerczewskiego. Ze wszystkimi popadł w konflikt.

Nieoczekiwanie do walki z Najmanem zgłosił się jeszcze jeden kandydat. To Łukasz Gikiewicz, który zaczepił "El Testoterona" na Twitterze. Piłkarz nie zamierza jednak pokazać mocy swoich pięści. Zaproponował, aby obaj odklepali zaraz po wejściu do klatki.

Pożegnalna walka Najmana prawdopodobnie odbędzie się na następnej gali Fame MMA. Na razie nie wiadomo, kiedy się ona odbędzie. Więcej powinno wyjaśnić się po ustaniu pandemii koronawirusa.

MP