Marcin Najman przyjął wyzwanie Igora Jakubowskiego i stanie z nim do walki na zasadach MMA. Do konfrontacji dojdzie jesienią tego roku. Oprócz umiejętności bokserskich zawodników łączy również udział w telewizyjnym show Big Brother.

Jakubowski ma 27 lat. Sięgał po bokserskie mistrzostwo Polski we wszystkich kategoriach wiekowych - jako kadet, junior, młodzieżowiec oraz senior (2011, 2014 i 2015). Przed czterema laty wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, przegrywając pierwsza walkę. Trzy lata później dotarł za to do finału reality show Big Brother emitowanego na antenie TVN7.

Do umówienia starcia z Najmanem doszło za pośrednictwem social mediów. Najpierw na facebookowym profilu Akademii Sportów Walki Wilanów, prowadzonej przez trenera Mirosława Oknińskiego, ukazał się film z propozycją walki. Co ciekawe, wyzwanie rzucone zostało tym razem w bardzo kulturalny sposób, co w świecie MMA nie zdarza się notorycznie.

Najmana nikomu nie trzeba bliżej przedstawiać. Blisko 41-letni celebryta, bokser i kickbokser mający za sobą udział w Big Brother VIP (2008), po raz kolejny do klatki wejdzie już niebawem. Podczas gali Fame MMA 6 w Częstochowie (28.03) zmierzy się z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem.

Z nagrania, które pojawiło się na Twitterze, wiemy, że kolejnym jego rywalem będzie Jakubowski. Do walki dojdzie najprawdopodobniej w październiku.

