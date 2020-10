Marcin Najman szykuje się do walki na gali Fame MMA 8. Zawodnik z Częstochowy opublikował nagranie z treningu do muzyki z filmu "Rocky III".

21 listopada ma odbyć się gala Fame MMA 8. Kolejny raz w organizacji zaprezentuje się Marcin Najman.



"El Testosteron" zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Pojedynek ma odbyć się na zasadach bokserskich, ale w rękawicach do MMA.



Najman co jakiś czas w mediach społecznościowych prezentuje filmiki z przygotowań. Tym razem na Twitterze zaprezentował tzw. "walkę z cieniem".



Nie było, by w tym nic dziwnego, gdyby nie muzyka, która mu towarzyszy. Nagranie opatrzone jest piosenką z filmu "Rocky III" pt. "Eye of The Tiger".



Czy Najman będzie, jak Rocky i zmiecie przeciwnika? On sam jest tego pewny. Wierzy, że znokautuje przeciwnika już w pierwszej rundzie.



MP