Wielkimi krokami zbliża się kolejna walka Marcina Najmana na gali Fame MMA. Znany "El Testosteron" nie próżnuje. W przerwie między treningami postanowił sprowokować swojego najbliższego rywala Piotra "Bestię" Piechowiaka, publikując wpis w swoich mediach społecznościowych.

W twitterowym poście Najman nawiązał do słynnego ciosu nogą, jakim Anderson Silva powalił Vitora Belforta. "El Testosteron" poniżej fotografii z tamtego pojedynku zamieścił swoje zdjęcie, wykonane podczas trenowania podobnego kopnięcia na worku treningowym.

Nie zabrakło oczywiście także wpisu, odnoszącego się do "Bestii".

- Jak naśladować, to najlepszych. P.S. Po tym jak mnie obrażasz Bestio, jak ty się później na siłowni i na mieście u siebie pokażesz, skoro wpier*** i tak masz pewny? - napisał "El Testosteron".

Twitterowy wpis Marcina Najmana



To nie jedyna prowokacja Najmana wymierzona w stronę Piechowiaka. Kilka dni temu zamieścił na Twitterze także filmik z trzema pytania do swojego najbliższego rywala: "Kto nazwał cię "Bestią"? Czy to prawda, że sam się tak nazwałeś? I pytanie najważniejsze - Piotrek, kiedy ty urośniesz?"

Pojedynek "Bestii" z Najmanem będzie walką wieczoru podczas gali Fame MMA 6, która odbędzie się 28 marca w Częstochowie. Zapewne obaj podejdą do tego starcia bardzo emocjonalnie, co zwiastuje wielkie emocje.

