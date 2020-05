Marcin Najman często zabiera głos w wielu sprawach. Tym razem postanowił skomentować kwestię szczepionek na koronawirusa i uderzył w ministra zdrowia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fame MMA. Najman kopnął stolik, Piechowiak odepchnął prowadzącego podczas programu. Wideo INTERIA.TV

Najman nie ogranicza się tylko do działalności w sportach walki. Często udziela się także w innych dziedzinach, głośno wyrażając swoje zdanie. Tym razem nie zgodził się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim w kwestii szczepionek na koronawirusa.

Reklama

"El Testoteron" w nagraniu na Twitterze, broni swojej przyjaciółki Edyty Górniak, która stwierdziła, że zamierza przyjąć szczepionki na koronawirusa, gdy będzie ona dostępna, bo nie zna jej składu.

- Jestem zawiedziony, tym, co pan Szumowski mówi, bo odniósł się ad personam do polskiej wokalistki Edyty Górniak, która kilka dni temu udzieliła wywiadu telewizji "wRealu24", gdzie stwierdziła, że nie będzie przyjmować żadnych szczepionek na koronawirusa, choćby były one pod przymusem aplikowane. Argumentowała to tym, że nie mamy żadnej wiedzy na temat tych szczepionek i nigdy mieć nie będziemy - powiedział Najman.

Zawodnik MMA skrytykował ministra zdrowia za takie zachowanie. - Pan minister, odnosząc się do wypowiedzi Edyty, przytoczył taką sytuację, że jak wsiada do samolotu, to też nie wie, z czego ten samolot jest zbudowany i jak jest zbudowany - przyznał.

- Panie ministrze to, co pan mówi i próbuje porównywać, jest szalenie niekonsekwentne. Tego się nie da porównać. Pan mówi o sytuacji, kiedy ktoś dobrowolnie wsiada do samolotu, a my mówimy o tym, kiedy ktoś przymusem, ustawą lub rozporządzeniem nakazuje nam przyjmowania substancji, o których nie mamy zielonego pojęcia i to jest ta diametralna różnica - dodał Najman zwracając się bezpośrednio do ministra.

Najman przyznał, że nie jest to wystąpienie polityczne. "El Testosteron" zaznaczył, że nie zamierza angażować się w politykę. Tą wypowiedzią bronił swojej przyjaciółki.

MP