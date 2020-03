Faworyzowany Marcin Najman po raz kolejny przegrał w swojej karierze. Tym razem "El Testosterona" w walce w klatce pokonał kulturysta Piotr "Bestia" Piechowiak. Kibice szydzą z częstochowianina, który został zdemolowany już w 1. rundzie.

41-letni Najman, były pięściarz, który jeszcze przed sobotnią galą zapowiadał, że być może nie powiedział ostatniego słowa w boksie, został ośmieszony w klatce.

Sportowiec i celebryta mierzył się z innym "znanym" przeciwnikiem - "Bestią" Piechowiakiem. Rywal, dla którego całym życiem jest kulturystyka, przejechał się niczym czołg po Najmanie.

W stójce wystarczył jeden cios z kontry, po którym Najman zatoczył się i padł na matę. "Bestia" doskoczył, zasypując go ciosami bitymi z góry. Wiele nie doszło celu przez gardę, ale ta dominacja przy zupełnej pasywności Najmana wystarczyła, by sędzia przerwał pojedynek.



- Komentatorzy zapowiedzieli Marcina Najmana przed walką z Bestią Piechowiakiem jako "Ojca polskich freak fightów i profesora filozofii stosowanej". Niestety Profesor przegrał przez tko w 1 rundzie. Ale jeszcze się podniesie. Wierzę w to. Jeszcze nie kończy - ironizował na Twitterze Andrzej Kostyra, szef sportu w "Super Expressie".

Niewidomy Marcin Ryszka, paraolimpijczyk z Pekinu i Londynu, a obecnie reprezentant Polski w blind futbolu, był jeszcze ostrzejszy. - Ej kto to jest Najman? Dostaję jakieś dziwne wiadomości, czy wyjdę z nim do klatki... niepełnosprawnych chcą bić? ps. W sumie to czuję, że nie jestem bez szans - szydził początkujący dziennikarz Weszło FM.

Całe umiejętności częstochowianina podsumował popularny na Twitterze sympatyk boksu użytkownik "Ajtuj Szminka". - Najman 20 lat trenuje, a pobił go kulturysta bez podstaw jakichkolwiek sportów walki - postawił kropkę nad "i".