Marcin Najman nie popiera protestu rolników. W mediach społecznościowych zamieścił filmik, w którym zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Najman o Trzaskowskim: Warszawiacy, kogo Wy wybraliście?! Wideo INTERIA.TV

Najman nie pierwszy raz zabiera głos w sprawach politycznych. Tym razem otwarcie skrytykował protest rolników w Warszawie przeciw tzw. "piątce dla zwierząt". W swoim wpisie na Twitterze zwrócił się bezpośrednio, do Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

"Rolnicy przyjechali się pultać do Warszawy, bo nie mogą się pogodzić z tym, że nie będą mogli już maltretować zwierząt. Prezesie Kaczyński proszę się nie uginać pod presją. Jesteśmy cywilizowanym krajem, a te manifestacje rozgonić w p***u!" - napisał Najman.

Inne zdanie w tym temacie ma Marcin Możdżonek. Były siatkarz żartobliwie zasugerował, że Najman mógłby się zmierzyć z rolnikami na Fame MMA. Nie wróży mu jednak sukcesu.

"To może jakaś walka ‘Fame mma rolnik edition’? Wtedy byś im pokazał, gdzie raki zimują! Żartuję. Dostałbyś to co zawsze, czyli solidny wpi....." - napisał na Twitterze Możdżonek.

MP