W 2012 roku Marcin Najman przegrał z Robertem Burneiką. Teraz pięściarz dąży do rewanżu. Na Instagramie wyzwał znanego kulturystę do walki.

Niespełna osiem lat temu Burneika pokonał Najmana przed czasem. Od tego czasu obaj panowie często wchodzą w przepychanki w mediach społecznościowych.

Tym razem to Litwin zaczepił rywala. Dodał humorystyczny wpis, na który Najman nerwowo zareagował.

"Ściana gotowa do walki. To trenujemy jak sie odbijać tak jak od Najmana" - napisał na Instagramie Burneika.

To rozwścieczyło Najmana. Pięściarz nie zamierza tego puścić płazem. Również odpowiedział za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że chciałby zrewanżować się Burneice za porażkę sprzed lat.

"Faktycznie , zostawić tak tą sprawę to niezbyt komfortowa sytuacja dla mnie. Wiele walk wygrałem, kilka też przegrałem. Ale to jedyna porażka , za którą mam do siebie wielki żal. W żadnych okolicznościach nie powinienem do tego dopuścić. Tak wiec dogadaj się z właścicielami Fame i się rąbiemy" - odpowiedział Najman.

Wcześniej jednak Najman ma zaplanowaną walkę z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem. Ma do niej dojść za tydzień na gali Fame MMA 6, ale ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, nadal nie wiadomo, czy gala się odbędzie.

