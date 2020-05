Mamed Chalidow pochwalił się w mediach społecznościowych złowionym przez siebie wielkim szczupakiem. Gwiazdor MMA zadziwił fanów, a fotografia ryby wywołała niemałe wrażenie.

Wszystko wskazuje na to, że Mamed Chalidow ma rękę do łowienia. Zawodnik MMA wrzucił do sieci zdjęcie, na którym dumnie pozuje ze złowioną przez siebie rybą.

Ogromny szczupak wprawił w osłupienie fanów, ale przykuł także uwagę gwiazd sportu.

"Niezła sztuka" - napisał Artur Szpilka w komentarzu pod postem.

Mistrzowi KSW udanego połowu pogratulowali też między innymi Łukasz "Juras" Jurkowski i Damian Janikowski.

Chalidow chętnie publikuje zdjęcia zrobione podczas łowienia ryb. Formę w trakcie izolacji utrzymuje dzięki ćwiczeniom w przydomowym zaciszu. W jego domu zagościła też bieżnia mechaniczna.