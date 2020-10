Jeden z najbardziej wyczekiwanych nowych zawodników KSW z Polski, Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 Sub), wejdzie do klatki na gali KSW 56. Rywalem zawodnika Octagon Team 14 listopada będzie wybitny chorwacki zapaśnik pochodzący z Argentyny, Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 Sub). Starcie odbędzie się w umownym limicie do 73 kilogramów.

Mateusz Legierski zadebiutował w MMA we wrześniu 2018 roku i od tamtej pory nie zaznał goryczy porażki. W pierwszym zawodowym starciu "Dynamit" wygrał przez nokaut w drugiej odsłonie. Zwycięstwa przed czasem stały się znakiem rozpoznawczym 23-latka, który wygrywał za pomocą ciosów i jednego poddania cztery kolejne pojedynki.

W marcu ubiegłego roku cieszynianin zadebiutował w uznanej czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA i po trzech wygranych dostał szansę walki o pas kategorii lekkiej. Po pięciu rundach wymagającego pojedynku Legierski pokonał decyzją sędziów Słowaka, Miroslava Strbaka i sięgnął po tytuł mistrzowski.

Francisco Barrio rozpoczął karierę zawodową w MMA w lipcu 2012 roku i od tamtej pory wygrał siedem pojedynków, a przegrał jedynie z Filipem Pejiciem. "Croata" po pięciu latach przerwy powrócił do startów w 2019 i stoczył dwa starcia, które zakończył przez nokaut i poddanie.

Jeszcze zanim 31-latek założył małe rękawice przez lata startował na najwyższym poziomie w zapasach w stylu klasycznym. Chorwat argentyńskiego pochodzenia ma na koncie ponad 100 wygranych pojedynków, liczne medale imprez panamerykańskich, a także był o krok od kwalifikacji na londyńskie igrzyska olimpijskie w 2012 roku.

Barrio miał okazję trenować między innymi w SBG Ireland, gdzie pomagał w przygotowaniach zapaśniczych Conora McGregora do starć z Chadem Mendesem i Jose Aldo.

Walka wieczoru

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 Sub) vs Robert Soldić (17-3, 14 KO, 1 Sub)

Walka o pas kategorii półciężkiej

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub) vs Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 Sub) vs Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Žaromskis (21-9, 14 KO, 1 Sub)

73 kg/161 lb: Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 Sub) vs Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 Sub)

68 kg/150 lb: Sebastian Rajewski (9-5, 4 KO) vs Michał Sobiech (3-0, 2 KO)