Mateusz Gamrot ostatni raz pojawi się w klatce KSW. Izu Ugonoh zadebiutuje w MMA. To wszystko czeka nas na gali KSW 54. Śledź to wydarzenie z Interią!

Gdzie oglądać transmisję gali? KSW 54 można zobaczyć na platformie IPLA za jedyne 29 złotych. Otrzymasz dostęp pay per view na dowolne urządzenie! Początek gali o 20.

W walce wieczoru Mateusz Gamrot zmierzy się z Marianem Ziółkowskim. W stawce pojedynku będzie pas mistrzowski wagi lekkiej. Jednocześnie dla "Gamera" ma to być ostatni pojedynek w federacji. Marzy on, aby walczyć w UFC.

Wcześniej, po raz pierwszy w MMA zaprezentuje się też Izu Ugonoh. Już w pierwszej walce czeka go poważne wyzwanie w postaci Quentina Domingosa.



Wcześniej też zapowiada się sporo emcoji. Nokautu można spodziewać się w walce Michała Andryszaka z Michałem Kitą. Kilka innych pojedynków też może być emocjonujące bo ich uczestnicy, już nie raz pokazali, że mają duże możliwości.





Karta walk:

Walka o pas kategorii lekkiej:

70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)



120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO)



120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub)



70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs Karlo Caput (8-1, 3 KO, 3 SUB)



61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (4-2, 1 KO) vs Bogdan Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub)



70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 Sub) vs Bartłomiej Kopera (9-5, 7 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-3, 1 KO, 6 Sub) vs Kacper Koziorzębski (6-2, 3 KO)



70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) vs Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 Sub)