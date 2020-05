MMA. Kowalkiewicz wznowiła treningi

Karolina Kowalkiewicz robi wszystko, by jak najszybciej zapomnieć o traumie spowodowanej koszmarną kontuzją sprzed blisko trzech miesięcy. Lekarze prognozowali, że czeka ją leczenie do końca roku. Tymczasem zawodniczka wróciła właśnie do treningu!

Najczarniejszy dzień jej kariery to 23 lutego 2020 roku. Podczas dramatycznej walki na gali UFC Fight Night w nowozelandzkim Auckland doznała złamania kości oczodołu. Groziła jej utrata wzroku w prawym oku.

Uraz był efektem brutalnych ciosów Chinki Xiaonan Yan. Oko Kowalkiewicz zapadło się w szczelinę kości i trzeba je było stamtąd wydostać. Skomplikowaną operację przeprowadzili polscy lekarze na początku marca.

Żmudna rehabilitacja miała potrwać przynajmniej dziewięć miesięcy. O powrocie do ćwiczeń nie było mowy. Okazuje się jednak, że 35-letnia wojowniczka nie zamierza na siebie przesadnie chuchać. Rozpoczęła treningi i nie zapomniała podzielić się tą nowiną ze swoimi fanami.

- Pierwszy mocniejszy trening od czasu kontuzji - oznajmiła na Instagramie, publikując film z przeprowadzanych zajęć. - Powoli, ale wracam. Oko coraz lepiej. Ładnie się to wszystko goi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby wrócić do pełni sił.

Niedawno w jednym z wywiadów wyjawiła, że niebawem wychodzi za mąż. Chce urodzić dzieci przed 40. rokiem życia. Zanim jednak do tego dojdzie, zamierza stoczyć jeszcze dwie walki dla UFC. Jedną z nich ma być rewanż z Xiaonan Yan.

- Dostaję od was bardzo dużo pytań o to, co dalej - opowiada. - Czy wrócę, czy będę jeszcze walczyć? Życie nauczyło mnie wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że nie można być niczego pewnym w stu procentach. Każdemu z nas zdarza się gorszy etap w życiu. Wali się cały świat i wydaje się, że już nie może być gorzej, że jest tak źle, że teraz będzie już tylko lepiej. I co się okazuje? Że jednak może być jeszcze dużo gorzej. I co wtedy? Nic na siłę. Dajcie sobie czas, żeby wszystko się poukładało, żeby wszystko się zagoiło. I nie traćcie wiary w siebie. Czas i wiara to cudowne lekarstwa.

