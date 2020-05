MMA. Koszmarna kontuzja Niko Price'a na gali UFC 249

Pierwsza gala MMA w czasach koronawirusa była wyjątkowo brutalna. Niko Price po walce podzielił się z kibicami drastycznymi zdjęciami swojej poranionej twarzy.

Fani MMA z pewnością nie byli zawiedzeni galą UFC 249, która odbyła się w Jacksonville na Florydzie w nocy z soboty na niedzielę. Walki były wyjątkowo zacięte i krwawe.



Brutalność walk odbiła się na zdrowiu zawodników. Jak informowaliśmy wcześniej, Tony Ferguson doznał złamania kości oczodołu, ale nie tylko on ucierpiał podczas gali.

"The Hybrid" dostał kilka ciosów w okolice prawego oka i już podczas walki całe zapuchło. Później okazało się, że szwy trzeba było założyć na trzy oddzielne rany w okolicach oka!





To właśnie z powodu okropnej kontuzji oka sędzia przerwał starcie Price'a z Vicentem Luque. Nawet lubujący się w brutalnych sportach Brytyjczycy określili jego uraz jako "horror eye injury".



Po walce Price podzielił się z fanami zdjęciem swojej twarzy. "Jesteś szalony! To była niesamowita walka. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia" - piszą pod zdjęciem fani zawodnika.