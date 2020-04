Szymon Kołecki, złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów, a obecnie zawodnik mieszanych sztuk walki, będzie namawiał Tomasza Adamka na walkę z Marcinem Najmanem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fame MMA. Najman kopnął stolik, Piechowiak odepchnął prowadzącego podczas programu. Wideo INTERIA.TV

Zaczęło się od mocnego wpisu Adamka, ale na odpowiedź Najmana nie musieliśmy długo czekać. Co ciekawe pojawiły się również pytania do obu stron o potencjalne starcie w MMA. "Góral" nie chce takiej walki - zaś Najman dopisał go do swojej "czarnej listy" odnośnie walki pożegnalnej. O takie zestawienie został zapytany medalista olimpijski Szymon Kołecki, który uważa, że byłyby to łatwe pieniądze dla byłego mistrza świata w boksie.

Reklama

"Jeśli chodzi o potencjalną walkę Adamka z Najmanem, to szczerze powiedziawszy zbieram się, żeby zadzwonić do Tomka Adamka w tej sprawie i go podpytać, co o tym sądzi. Jeżeli szefowie federacji, w której miałby walczyć będą w stanie mu zapłacić ogromne pieniądze, to ja bym go namawiał do tej walki, bo uważam, że to będą dla niego bardzo duże i łatwe pieniądze. Jeżeli Tomek Adamek poćwiczyłby z nami przynajmniej te pięć tygodni w Akademii Sportów Walki Wilanów, to Marcin Najman by nie miał żadnej szansy. Z Marcinem w walce jest taki problem, że on potrafić coś tam robić i walczyć dopóki nie zostanie mocno uderzony czy zepchnięty do defensywy dużą presją. Wtedy Marcin się już gubi, oddaje plecy i chce kończyć walkę" - powiedział Kołecki w rozmowie z TVP Sport.

"(...) Marcin Najman w promocji jest absolutnym mistrzem ponieważ z godnością przyjmuje rolę tego złego, tego wyśmiewanego, poniżanego i hejtowanego. Mało kto by się na taką rolę zgodził. Ja jestem pod wrażeniem tego jak on jest w stanie od 11 lat przyjmować tyle wyzwisk, obelg, poniżeń i dalej wychodzić pełen wiary, że on wygra" - dodał zawodnik KSW.