Karolina Kowalkiewiecz to zawodniczka mieszanych sportów walki. Z powodu koronawirusa, jak wszyscy, nie może się przemieszczać, co nie znaczy jednak, że nie wraca wspomnieniami do ulubionych miejsc.

"Macie takie miejsca do których chcielibyście wrócić? Spędziłam dwa tygodnie w Kenii i wtedy zakochałam się w Afryce. Czuje wielki niedosyt i marzę żeby jeszcze tam wrócić i zwiedzić inne kraje, zobaczyć na własne oczy Kilimandżaro oraz wschód słońca z balonu nad sawanną" - napisała na portalu społecznościowym.

Kowalkiewicz to była mistrzyni KSW w wadze słomkowej. Od 2015 roku występuje w UFC. Polka miała szansę na mistrzostwo w tej samej kategorii, ale przegrała z inną naszą reprezentantką Joanną Jędrzejczyk.

Pochodząca z Łodzi zawodniczka ostatnio nie miała dobre passy. Przegrała cztery kolejne walki, a ostatnia, z Chinką Xiaonan Yan, zakończyła się poważnym urazem oka.