MMA. Kacper Koziorzębski przywita Marcina Krakowiaka w klatce KSW

Starcie dwóch widowiskowo walczących zawodników dołącza do karty walk gali KSW 57. 19 grudnia rewelacja gali KSW 54, Kacper Koziorzębski (7-2, 4 KO) stanie naprzeciw finalisty programu „Tylko Jeden”, Marcina Krakowiaka (9-3, 4 KO, 5 Sub).

Kacper Koziorzębski zadebiutował w największej organizacji MMA w Europie podczas gali KSW 54. Zawodnik z Wrocławia pokonał Adama Niedźwiedzia przy pomocy niskich kopnięć i został pierwszym fighterem w historii organizacji, który tego dokonał. Reprezentant klubu Rio Grappling jest niewątpliwie jednym z najciekawszych odkryć 2020 roku w Polsce i nie przegrał od 2017 roku. Od tamtej pory wygrał pięć starć, z czego dwa przed czasem.

Marcin Krakowiak możne być znany kibicom KSW z reality show "Tylko Jeden", gdzie doszedł do finału. Po pokonaniu Pawła Kiełka, "Krakus" spotkał się dwukrotnie z Tomaszem Romanowskim, a ich trzyrundowa wojna z półfinału została okrzyknięta najlepszym pojedynkiem całego programu. Reprezentant Octopus Łódź i Wolbórz do tej pory wygrał 9 walki i wszystkie zwycięskie boje kończył przed czasem.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (18-6, 2 KO, 12 Sub) vs Michał Kita (20-11-1, 12 KO, 5 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-5, 2 KO, 3 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-8-1, 5 KO, 12 Sub)

70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (21-11, 8 KO, 7 Sub) vs Borys Mańkowski (21-8-1, 3 KO, 8 Sub)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (24-8-1, 13 Sub) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (12-0, 9 KO, 2 Sub) vs Abus Magomedov (23-4-1, 13 KO, 5 Sub)

83,9 kg/185 lb: Tomasz Drwal (22-5-1, 14 KO, 5 Sub) vs Patrik Kincl (22-9, 10 KO, 6 Sub)

80 kg/176 lb: Kacper Koziorzębski (7-2, 4 KO) vs Marcin Krakowiak (9-3, 4 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Albert Odzimkowski (11-4, 3 KO, 7 Sub) vs Christian Eckerlin (12-5, 5 KO, 6 Sub)