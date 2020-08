W sobotę Mateusz Gamrot ostatni raz wejdzie do klatki KSW. W walce wieczoru gali KSW 54 "Gamer" zmierzy się z Marianem Ziółkowskim. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski wagi lekkiej. Galę można oglądać w systemie pay-per-view w Cyfrowym Polsacie i na platformie Ipla.

Gamrot marzy o tym, aby trafić do UFC. Przez ostatnie półtora roku toczył spór z KSW, szukając rozwiązania kontraktu. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. "Gamer" miał stoczyć dwie ostatnie walki w federacji.

Pierwsza miała miejsce w lipcu. Trzeci raz zmierzył się z Normanem Parke’em. Zdemolował rywala i w trzeciej rundzie lekarz przerwał walkę.

W sobotę stoczy ostatni pojedynek w klatce KSW. Kibice zacierali ręce na pojedynek dwóch niepokonanych zawodników. Polak miał bowiem stanąć przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w karierze i zmierzyć się z Szamilem Musajewem.

Niestety na tydzień przed galą Rosjanin nabawił się kontuzji. W walce z Gamrotem zastąpił go Marian Ziółkowski. To duży talent w polskim MMA. Już wcześniej mówiło się, że dostanie mistrzowską szansę. Teraz się doczekał i spróbuje odebrać "Gamerowi" pas i skomplikować jego podróż do UFC.

Jednak na KSW 54 emocje będą nie tylko w walce wieczoru. Poprzednie walki też zapowiadają się ciekawie.

Wiele oczu będzie zwróconych na Izu Ugonoha, który będzie debiutował w MMA. Były już pięściarz ponad rok temu stoczył ostatnią walkę. W czwartej rundzie znokautował go Łukasz Różański.

Po tym pojedynku Ugonoh zdecydował się zawiesić na kołku rękawice bokserskie, a włożyć mniejsze, do MMA. Zaczął trenować przekrojowo. Podpisał kontrakt z KSW i wydaje się gotowy do debiutu.

Jego rywal jest jednak wielką niewiadomą. Quentin Domingos na gali KSW 53 miał zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. "Pudzian" nabawił się jednak kontuzji i Francuz starciem z Ugonohem zadebiutuje w polskiej federacji.

Równie ciekawie zapowiada się inne starcie w wadze ciężkiej. Michał Andryszak zmierzy się z Michałem Kitą. Będzie to rewanż za starcie podczas KSW 39: Colosseum. Wtedy górą był Andryszak. Teraz bardzo ciężko wytypować faworyta. Jedno jest niemal pewne. Walka raczej zakończy się przed czasem.

Co prawda kibice nie będą mogli wziąć czynnego udziału w gali, ale dzięki transmisji w systemie pay-per-view nic ich nie ominie.

Karta walk:

Walka o pas kategorii lekkiej

70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub) vs Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub)





120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (0-0) vs Quentin Domingos (5-1, 4 KO)



120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (20-8, 13 KO, 6 Sub) vs Michał Kita (19-11-1, 11 KO, 5 Sub)



70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (6-1, 3 KO) vs Karlo Caput (8-1, 3 KO, 3 SUB)



61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (4-2, 1 KO) vs Bogdan Barbu (16-11, 8 KO, 4 Sub)



70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (9-6, 5 KO, 2 Sub) vs Bartłomiej Kopera (9-5, 7 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-3, 1 KO, 6 Sub) vs Kacper Koziorzębski (6-2, 3 KO)



70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (8-5, 4 KO) vs Armen Stepanyan (6-3, 3 KO, 2 Sub)