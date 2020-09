Joanna Jędrzejczyk w studiu po gali UFC 253 zabrała głos w sprawie przyszłości mistrza kategorii półciężkiej UFC, Jana Błachowicza.

Królowa polskiego MMA oceniła walkę Błachowicza z Reyesem i wypowiedziała się na temat przyszłości aktualnego posiadacza mistrzowskiego pasa kategorii półciężkiej UFC.

- To jest wspaniały rok dla Jana, prywatnie i zawodowo. Filarem sukcesu jest rodzina, przyjaciele, którzy to rozumieją. Janek to ma. Za chwile będzie dzieciątko, a czeka go dużo podróży i promocji. Po walce jest mnóstwo obowiązków. Dywizja półciężka jest tą dywizją, na której fani i UFC skupiają uwagę i na którą kierują wzrok. Jon Jones wysłał już emotikonę, spodziewam się jego powrotu. Nie wybiegajmy daleko w przyszłość. Teraz niech Jan odpoczywa i cieszy się tym. Czekają go obowiązki, ale niech się to odbija echem - powiedziała.

- Bardzo dużo czasu włożyłam w mainstream, w to aby MMA "pchać" dalej. Aby nie było to zamknięte towarzystwo. Janek zasługuje na to, aby być na tych szerokich wodach. Janek jest nie tylko dobrym sportowcem, ale również wspaniałym człowiekiem. Jest uczynnym i dobrym, inteligentnym mężczyzną, który ma wiele zainteresowań oraz pasji. Niech opowiada o tym ludziom. Cieszmy się, to jest coś niesamowitego! - podsumowała Joanna.

PeZet