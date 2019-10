Polska wojowniczka MMA - Joanna Jędrzejczyk zmieściła się w limicie wagowym i w nocy z soboty na niedzielę stanie do walki z Michelle Waterson o tytuł mistrzowski na gali UFC on ESPN+19.

Starcie Jędrzejczyk - Waterson będzie walką wieczoru na gali w Tampie.

Brazylijski portal "Combate" informował wcześniej, że walka może się nie odbyć, bo Polka ma problemy ze zbiciem wagi i nie zmieści się w limicie kategorii słomkowej (52,2 kg), a Waterson odrzuciła opcję walki w umownym limicie.

Jędrzejczyk dopięła swego i w piątek wniosła na wagę 52,4 kg. Zmieściła się w limicie, bo tolerancja wagowa w UFC to 0,45 kg.

"Zawsze dbam o swoje zobowiązania od początku do samego końca! Teraz czas na zabawę" - tak sytuację po ceremonii ważenia skomentowała Joanna Jędrzejczyk na Facebooku.

Polka wraca do klatki po przerwie, jaką zrobiła sobie po nieudanym debiucie w kategorii muszej. W grudniu 2018 roku przegrała jednogłośnie na punkty z Walentyną Szewczenko walkę o pas mistrzowski na gali UFC 231 w Toronto. Zdecydowała się przejść do wyższej kategorii, bo miała coraz większe problemy ze zbijaniem wagi. - Schodzę mocno poniżej swojego limitu i na pewno to się odbija na zdrowiu - tłumaczyła.

Po porażce z Szewczenko zapowiedziała jednak, że jeśli wróci do kategorii słomkowej, to tylko wtedy, jeśli stawką będzie pas mistrzowski.

