Joanna Jędrzejczyk (16-4) już lada moment wróci do kraju po swojej ostatniej walce. Polka wprawdzie nie odzyskała tytułu mistrzyni UFC, ale stoczyła spektakularny bój z mocno bijącą Chinką Weili Zhang (21-1). Popularna "JJ" ma już zaplanowaną operację w Polsce, a wcześniej, bo już w poniedziałek, mały zabieg.

O starciu Jędrzejczyk ze Zhang będzie mówiło się jeszcze długimi tygodniami. Starcie Polski z Chinką było ozdobą gali UFC w Las Vegas.

Faworyzowana rywalka, dla której była to pierwsza obrona pasa mistrzyni UFC w kategorii słomkowej, trafiła na godną siebie rywalkę. Jędrzejczyk, wcześniej najdłużej panująca zawodniczka na tronie w tej dywizji, walczyła ze wszystkich sił, rzucając na szalę wszystkie swoje atuty.



Po pięciorundowym pojedynku na dystansie 25 minut sędziowie byli podzieleni, jednak wskazali na zwycięstwo Zhang. Nasza zawodniczka mogła opuścić oktagon z wysoko podniesioną głową, bo mimo porażki udowodniła, że wciąż jest absolutnie czołową zawodniczką. I niewykluczone, że niedługo dojdzie do rewanżu obu godnych siebie rywalem. Póki co nasza gwiazda dochodzi do siebie, bo pojedynek kosztował ją sporo zdrowia. Najbardziej widoczny był potężny krwiak na czole, który mocno zdeformował jej twarz.

W rozmowie z TMZ Sports "JJ" przyznała, że wkrótce czeka ją interwencja chirurgiczna.



- Moja twarz jest posiniaczona, ale nie mam już obrzęku na czole. Mam zaplanowaną operację w Polsce z najlepszym chirurgiem plastycznym, więc wszystko jest dobrze. W poniedziałek przejdę jeszcze mały zabieg związany z uchem, a gdy obrzęki zejdą będę gotowa na rock and roll - powiedziała Jędrzejczyk, a w trakcie całej rozmowy humor jej nie opuszczał.

