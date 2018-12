Polska wojowniczka MMA Joanna Jędrzejczyk (15-2, 4 KO, 1 SUB) była minimalnie cięższa od swojej rywalki - Walentyny Szewczenko (15-3, 4 KO, 7 SUB) przed walką, do której dojdzie 8 grudnia w Kanadzie.

Stawką walki podczas gali w Ontario będzie mistrzowski pas UFC.



Dla naszej zawodniczki będzie to nowe wyzwanie, bo przeszła z wagi słomkowej do muszej.



Podczas piątkowej ceremonii ważenia Polka wniosła na wagę 56,1 kg, a kirgiska zawodniczka reprezentująca Peru 56 kg.

Rywalka Jędrzejczyk jest wielokrotną mistrzynią świata w kickboxingu i boksie tajskim.



