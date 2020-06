​Jan Błachowicz (26-8) został zapytany o następne spore zamieszanie przy niekwestionowanym mistrzu wagi półciężkiej. Polak jest przekonany, że Jon Jones (26-1) nie zakończy swojej kariery i jeszcze zobaczymy go w klatce UFC. Przypomnijmy, że Amerykanin zadeklarował zwakowanie tytułu i zapowiedział walkę Błachowicz-Reyes.

- Jestem już nieco zmęczony całą sytuacją. Cały czas czekam. On wcale nie zakończy kariery. On nie przejdzie na emeryturę. Myślę, że podjął się takiej gry, żeby wyciągnąć więcej pieniędzy. Zobaczymy jednak co zrobi UFC. Czekam na ruch organizacji i to wszystko - powiedział Błachowicz w rozmowie z MMA Fighting.

(..) Jeśli on jednak zrezygnuje i odejdzie, liczę że zawalczę o pas z Dominickiem Reyesem. Na taki scenariusz liczę, jeśli on faktycznie by odszedł. Czekam jednak cały czas na niego - dodał.