Glover Teixeira pokonał Thiago Santosa i zbliżył się do walki o pas wagi półciężkiej z Janem Błachowiczem. Polak jest chętny na takie starcie już w marcu.

Na gali UFC Vegas 13 Teixeira poddał Santosa duszeniem zza pleców w trzeciej rundzie. Było to jego piąte zwycięstwo z rzędu i być może przybliży go do walki o tytuł mistrzowski UFC.

Nie jest to jednak takie pewne, bo w wyższej kategorii wagowej swoich sił chciałby spróbować posiadacz pasa w wadze średniej Israel Adesanya. Od razu miałby dostać szansę na drugi tytuł i zmierzyć się z Janem Błachowiczem.

Adesanya chciałby walczyć w grudniu. Polak jednak nie zamierza już w tym roku wchodzić do klatki, bo przed świętami spodziewa się narodzin potomka. Szykuje się na marzec.

Właśnie w takim terminie chciałby się zmierzyć z Teixeirą. Błachowicz docenił postawę Brazylijczyka i na Twitterze wyzwał go do walki.

"Świetna walka, niesamowita postawa Glover Teixeira. Całkowicie zasługujesz na walkę o tytuł i zasmakowanie legendarnej polskiej siły. Jeśli Adesanya nie może czekać do marca, chodźmy" - napisał na Twitterze Błachowicz.

MP