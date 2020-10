​Mistrz UFC w kategorii półciężkiej Jan Błachowicz (27-9, 8 KO, 9 SUB) za pośrednictwem Twittera zakomunikował, że w najbliższej walce chętnie zmierzyłby się z Israelem Adesanyą (20-0, 15 KO).

"The Stylebender" jest mistrzem dywizji średniej, ale nie od dziś wiadomo, że marzy mu się atak na wyższą kategorię wagową. Z kolei Błachowicz nie ukrywa, że jest gotowy na starcie z niepokonanym Nigeryjczykiem.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie Polak wróci do oktagonu oraz kto będzie jego rywalem w pierwszej obronie mistrzowskiego pasa. Jednym z kandydatów do stoczenia boju z “Cieszyńskim Księciem" jest Adesanya. Od dłuższego czasu obaj zawodnicy zaczepiają się w mediach społecznościowych, co wywołuje spekulacje o ich potencjalnym pojedynku.

Błachowicz przekazał na Twitterze, że jest gotowy na walkę z Nigeryjczykiem. Jako termin ewentualnego starcia wskazał marzec przyszłego roku. “Słyszałem, że Israel Adesanya chce zmierzyć się ze mną w następnej walce. Nie ma problemu, jeśli będziesz gotowy w marcu, możemy to zrobić. Przygotujcie się na fajerwerki" - napisał Polak.

Przypomnijmy, że po mistrzowski tytuł Błachowicz sięgnął niewiele ponad miesiąc temu. Na gali UFC 253 polski zawodnik znokautował w drugiej rundzie Dominicka Reyesa (12-2, 7 KO, 2 SUB). Na tej samej gali walczył Adesanya, który w walce wieczoru obronił mistrzowski tytuł pokonując Paulo Costę (13-1, 11 KO, 1 SUB).

