W walce wieczoru gali Babilon MMA 16 Daniel Rutkowski wygrał z Renem Runge. Polak zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów.

Daniel Rutkowski: Tę walkę traktuję jako sparing przed rewanżem z Adrianem Zielińskim (POLSAT SPORT).

Ostatnią walkę Rutkowski stoczył w boksie. Sprawił sporo problemów Przemysławowi Runowskiemu, ale ostatecznie przegrał.



Teraz wrócił do MMA. W mieszanych sztukach walki czuje się bardzo dobrze, co kolejny raz udowodnił.



Od samego początku miał zdecydowaną przewagę. W pierwszej rundzie szybko obalił rywala i do końca starcia atakował z góry.



Druga runda miała podobny scenariusz. Rutkowski w parterze spokojnie kontrolował walkę.



W ostatnim starciu Rutkowski pokazał moc swojej stójki. Trzykrotnie mocno trafiał rywala. Runge za każdym razem osuwał się na matę, a Rutkowski konsekwentnie go rozbijał. Za każdym razem Niemiec jednak wstawał.



Polak nie skończył walki przed czasem. Pewnie wygrał jednak na punkty.



Dwie poprzednie walki szybko się skończyły. Róża Gumienna duszeniem zza pleców w pierwszej rundzie poddała Magdalenę Rak. Z kolei Filip Stawowy także w pierwszym starciu znokautował Marcina Kalatę.



MP