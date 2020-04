Kolejna astronomiczna kwota została przekazana na zatrzymanie epidemii koronawirusa i wsparcie placówek medycznych. Tym razem do akcji włączył się Conor McGregor. Gwiazdor MMA przeznaczył milion euro na niezbędne środki dla szpitali.

Media społecznościowe obiegły zdjęcia ciężarówek załadowanych środkami niezbędnymi do walki z koronawirusem, które zostały przekazane do szpitali przez Conora McGregora.

Gwiazdor MMA zdecydował się włączyć do akcji walki z koronawirusem i przeznaczył milion euro na wsparcie dla szpitali w prowincji Leinster, skąd pochodzi Irlandczyk.

Oprócz masek, przyłbic i fartuchów, z pieniędzy udało się kupić sprzęt monitorujący serce oraz koncentratory tlenu.

"Dzisiaj sam kupuję środki ochrony osobistej o wartości 1 miliona euro, które zostaną rozmieszczone we wszystkich szpitalach walczących w regionie Leinster. To najbardziej dotknięty region do tej pory" - powiedział McGregory.

Mistrz MMA stale nawołuje swoich kibiców do tego, żeby pozostali w domach. Dystrybucję sprzętu postanowił jednak nadzorować osobiście, tak aby wszystko przebiegło zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

"Gdzie bylibyśmy bez tych odważnych mężczyzn i kobiet, nie wiem. Niech Bóg ich błogosławi i zapewnia im bezpieczeństwo" - dodał McGregory, zwracając się do służb medycznych.