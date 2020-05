Wygląda na to, że Conor McGregor w swoim stylu wywalczył sobie prawo do walki o pas UFC. Irlandczyk najpierw na Twitterze zaatakował Chabiba Nurmagomiedowa, a później zamieścił ważne ogłoszenie.

W sobotę na gali UFC 249 Justin Gaethje pokonał Tony’ego Fergusona i został tymczasowym mistrzem wagi lekkiej. Wyrzucił jednak pas i podkreślił, że chce zmierzyć się z Nurmagomiedowem o regularny tytuł.

To Ferguson miał zmierzyć się z Rosjaninem, ale ten, przez pandemię koronawirusa, nie mógł wydostać się z kraju i w jego miejsce wskoczył Gaethje. Wygląda jednak na to, że tymczasowy mistrz będzie musiał poczekać na swoją kolei, bo pierwszy w kolejce do starcia z Nurmagomiedowem jest Conor McGregor. Irlandczyk ostatnio zaatakował mistrza na Twitterze.

"Chabib, przynosisz sobie wstyd. Przerażony, chowający się szczur, tak jak zawsze. Powiedziałem to już wiele razy, tak zdarzyło się również już wiele razy. Przez szybę potwierdziliśmy to, co było od zawsze wiadome. 'Bez komentarza'... Przynosisz wstyd prawdziwej walce" - napisał McGregor.

Irlandczyk w swoim stylu próbuje o sobie przypomnieć. Wygląda na to, że zrobił to skutecznie i już w lipcu zmierzy się w walce mistrzowskiej z Nurmagomiedowem.

"Jestem superpodekscytowany walką o tytuł wagi lekkiej w lipcu" - napisał na Twitterze McGregor.

Obaj zawodnicy już raz się zmierzyli. W październiku na gali UFC 229 Nurmagomiedow poddał Irlandczyka w czwartej rundzie.

