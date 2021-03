Zakończenie kariery w UFC niepokonanego Chabiba Abdułmanapowicza Nurmagomiedowa zostało oficjalnie zatwierdzone przez szefa federacji Dana White’a.

Po raz ostatni Nurmagomiedowa można było zobaczyć w oktagonie w październiku, gdy stoczył swoją 13 z rzędu zwycięska walkę. Jego ogólny bilans w UFC to 13 pojedynków, z których Rosjanin zawsze wychodził zwycięsko. Oficjalny bilans Chabiba w MMA to 29 triumfów i zero porażek.

Chwilę po ostatniej walce, jeszcze na placu boju, słynny fighter przemówił do kibiców i stwierdził, że to było jego ostatnie starcie. "Orzeł" wówczas rozpłakał się i przyznał, że obiecał rezygnację z dalszych występów matce. Wspomniał też o zmarłym w lipcu ojcu.

Fani mieli jeszcze nadzieje na choćby jedną pożegnalną walkę, liczono na scenariusz podobny do tego, jaki miał miejsce z Conorem McGregorem. Nadzieje na zmianę zdania "Orła" miał też szef organizacji UFC.

Pas mistrzowski UFC zostanie zwakowany

Dana White po spotkaniu i kolacji z Nurmagomiedowem przyjął do wiadomości i uszanował jego wolę.

"29-0. Oficjalnie odchodzi. Niesamowicie było patrzeć na Twoją pracę, dziękuje za wszystko" - napisał w mediach społecznościowych White, któremu chwilę później Chabib podziękował za to, że dostał szansę w UFC.

Pas mistrz UFC w wadze lekkiej zostanie w najbliższych dniach zwakowany. Według najnowszych doniesień nowymi pretendentami do trofeum mają być Michael Chandler i Charles Oliveira.

"Dziękuje Ci bracie i całemu UFC, za szanse udowodnienia swojej wartości. Nigdy nie zapomnę waszego podejścia do mnie, nie zapomni tego mój ojciec i moi synowie. Mam nadzieje, że wszyscy zaakceptujecie i zrozumiecie moją decyzję" - napisał Nurmagomiedow, dodając zdjęcie z wspólnej kolacji z White'em.

