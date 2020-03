​Przeciwników FAME MMA nie brakuje i to możemy zobaczyć w komentarzach po gali, ale jeden z nich zwrócił większą uwagę. Mowa o wpisie Błażeja Augustyna, który jest piłkarzem Lechii Gdańsk.

Jego zdaniem organizacja nie powinna mieć miejsce, ale również dodał, że jest odpowiednią osobą, aby sprowadzić na ziemię popularnego Don Kasjo. Przypomnijmy, że Kasjusz Życiński zaczynał od przygody w boksie, a w FAME MMA stoczy trzy pojedynki i wszystkie zakończyły się jego pewną wygraną.

"Jak tak na to patrzę to fame mma powinna być zablokowane przez ministerstwo...A patrząc na Don Kasjo to ktoś taki jak Ja powinien go dojechać" - napisał Augustyn na twitterze.