W studiu programu "Koloseum" w Polsacie Sport doszło do awantury pomiędzy Mateuszem Gamrotem i Normanem Parkiem, którzy mają się zmierzyć w walce wieczoru sobotniej gali KSW 53. Zawodnicy pokłócili się o pieniądze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosyjska wojowniczka MMA padła ofiarą oszustwa. Przedstawiono ją jako ofiarę pobicia i gwałtu. Wideo INTERIA.TV

Gamrot i Parke mierzyli się dwa razy. Pierwszą walkę wygrał Polak, a druga została uznana za nieodbytą.

Reklama

Przed drugim pojedynkiem, na KSW 40, Parke nie zmieścił się w limicie wagi lekkiej. Gamrot chciałby zabezpieczyć się na wypadek podobnego scenariusza podczas sobotniej gali. W programie "Koloseum" "Gamer" zwrócił się do rywala, aby ten oddał mu całą swoją gażę, jeśli ponownie nie zrobi wagi. Taki apel tylko rozjuszył Parke'a.



- 100 procent gaży? Upadłeś na głowę? Mi dobrze płacą, ale tobie chyba gorzej. Nie. Nic ci nie dam. Może dostaniesz coś od Borysa - odpowiedział zawodnik z Irlandii Północnej.



Gamrot wstał i próbował zabrać pas, ale rywal mu to uniemożliwił. Doszło do kłótni. Kto wie, jak skończyłaby się cała sytuacja, gdyby do akcji nie wkroczyli współwłaściciel federacji KSW Martin Lewandowski i prowadzący "Koloseum" Łukasz Jurkowski.



Transmisja gali KSW 53 dostępna będzie tylko w systemie PPV, w cenie 29 zł. Subskrypcja można wykupić w Cyfrowym Polsacie, na platformie Ipla oraz na stronie kswtv.com



Wideo youtube

MP