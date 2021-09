Soldić zakończył walkę wieczoru w trzeciej rundzie, zasypując rywala gradem ciosów, których ten nie był już w stanie przyjmować ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Tuż po wygraniu pojedynku Chorwat chciał wyjść z klatki, lecz został powstrzymany - nie powinien bowiem tego robić przed ogłoszeniem werdyktu. Nikt jednak nie był w stanie go powstrzymać, gdy po chwili przeszedł nad siatką i pobiegł w stronę Mameda Chalidowa.



KSW. Roberto Soldić zawalczy z Mamedem Chalidowem?

Soldić w wywiadzie przyznał, że poprosił Chalidowa o walkę! Ba, zaproponował, by od razu umówić się na rewanż.



- To jest nieuniknione. Jestem gotowy w każdej chwili. To dla mnie wielki zaszczyt, by walczyć z takim mistrzem. Zróbcie nam walkę! - stwierdził Chalidow.

Fani MMA mogą więc mieć nadzieję, że pojedynek ostatecznie dojdzie do skutku. Byłoby to bowiem hitowe starcie, którego po prostu nie można przegapić. Prowadzący wywiad z Chalidowem dziennikarz Polsatu Sport stwierdził nawet, że byłby to "największy pojedynek w historii KSW".



