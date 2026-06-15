Mistrz UFC wyprowadzony przez policję z imprezy przy Białym Domu. Burza po urodzinach Trumpa

Patryk Górski

Patryk Górski

UFC 250 Freedom, połączone z hucznymi 80. urodzinami Donalda Trumpa, dobiegło końca. Wydarzenie zorganizowane na trawniku przed Białym Domem zachwyciło cały świat swoją oprawą. Zawodnicy wchodzący tego wieczoru do klatki nie próżnowali, a żadna z walk nie została rozstrzygnięta decyzją sędziowską. Okazuje się, że równie wiele, co w samym oktagonie, działo się poza nim. Mistrz wagi średniej Sean Strickland nielegalnie wkradł się na teren imprezy, a następnie opuścił go w asyście policji. Oto, co mu grozi.

Donald Trump w garniturze z przypinką USA 2024, obok zdjęcie zatrzymania mężczyzny przez funkcjonariuszy.
Donald Trump, Sean Strickland (w ramce)Chip Somodevilla/Getty Image/Kevin Dietsch/Getty Images/Bloomberg via Getty ImagesGetty Images

Cały świat na długo zapamięta 80. urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspólnie z Danem White'em 13 czerwca zorganizował na trawniku przed Białym Domem wyjątkową galę UFC 250 Freedom.

W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gwiazd, a wśród zaproszonych gości z Polski znaleźli się m.in. były mistrz wagi półciężkiej UFC Jan Błachowicz oraz prezydent naszego kraju Karol Nawrocki.

Na galę nie mógł jednak wejść każdy, o czym z bólem przekonał się obecny mistrz UFC w kategorii średniej Sean Strickland. Kontrowersyjny zawodnik nie został zaproszony na imprezę Donalda Trumpa, a według nieoficjalnych informacji powodem takiego stanu rzeczy były jego nieprzychylne opinie na temat 80-latka w mediach społecznościowych.

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Strickland nie pozostał bierny wobec próby wyeliminowania go z wydarzenia i w niedzielę wtargnął na teren gali UFC przeznaczony dla kibiców. Zawodnik spędził tam chwilę z fanami, po czym do akcji wkroczyła ochrona, a następnie został wyprowadzony z wydarzenia przez amerykańską policję.

Ledwo kilka godzin po zdarzeniu zawodnik zdecydował się opowiedzieć o kulisach zajścia w mediach społecznościowych. Okazuje się, że krąży nad nim zarzut zakłócania porządku, za który w Waszyngtonie grozi mu nawet do 90 dni więzienia i grzywna w wysokośc do 500 dol.

- Mogę mieć postawiony zarzut zakłócania porządku. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi dobrze - podsumował interwencję służb Strickland.

Mistrz UFC zdradził również, w jaki sposób dostał się na UFC Fan Fest. Jak sam wyznał, "w przemycie" pomógł mu jeden z fanów. Strickland postanowił odwdzięczyć się mu za zaangażowanie i umieścił na platformie X wpis z osobistymi podziękowaniami, w którym nazywał mężczyznę "prawdziwym Amerykaninem".

- Do fana, który mnie przemycił... Jesteś p*******ą legendą i prawdziwym Amerykaninem... Zrobiłeś to, czego UFC by nie zrobiło - napisał na X.

Na ten moment nie ma pewności, jakie dokładnie konsekwencje spotkają Stricklanda. Niewykluczone, że oprócz potencjalnej sprawy w sądzie, otrzyma on także karę od federacji.

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Dwóch mężczyzn w garniturach na pierwszym planie, jeden z nich w białej czapce z napisem USA, otoczeni przez grupę fotografów z aparatami.
Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana WhiteChip SomodevillaAFP
Tłum ludzi zgromadzonych pod sceną podczas dużego koncertu plenerowego, widoczne bariery bezpieczeństwa oraz konstrukcje oświetleniowe i ekrany z informacjami o wydarzeniu w tle.
Tłumy pod Białym Domem. Przedsmak gali UFC 250 FreedomAdam LewickiINTERIA.PL
Duża scena z łukowatą konstrukcją i ekranem LED z napisem „UFC Freedom 250” ustawiona na tle białego, imponującego budynku przypominającego rezydencję rządową, otoczona drzewami oraz zabezpieczeniami barierek i ochroną po bokach.
Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 FreedomAdam LewickiINTERIA.PL


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