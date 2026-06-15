Mistrz UFC wyprowadzony przez policję z imprezy przy Białym Domu. Burza po urodzinach Trumpa

Cały świat na długo zapamięta 80. urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspólnie z Danem White'em 13 czerwca zorganizował na trawniku przed Białym Domem wyjątkową galę UFC 250 Freedom.

W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gwiazd, a wśród zaproszonych gości z Polski znaleźli się m.in. były mistrz wagi półciężkiej UFC Jan Błachowicz oraz prezydent naszego kraju Karol Nawrocki.

Na galę nie mógł jednak wejść każdy, o czym z bólem przekonał się obecny mistrz UFC w kategorii średniej Sean Strickland. Kontrowersyjny zawodnik nie został zaproszony na imprezę Donalda Trumpa, a według nieoficjalnych informacji powodem takiego stanu rzeczy były jego nieprzychylne opinie na temat 80-latka w mediach społecznościowych.

Gwiazdor wkradł się na urodziny Trumpa, interweniowała policja. Ogromne kłopoty

Strickland nie pozostał bierny wobec próby wyeliminowania go z wydarzenia i w niedzielę wtargnął na teren gali UFC przeznaczony dla kibiców. Zawodnik spędził tam chwilę z fanami, po czym do akcji wkroczyła ochrona, a następnie został wyprowadzony z wydarzenia przez amerykańską policję.

Ledwo kilka godzin po zdarzeniu zawodnik zdecydował się opowiedzieć o kulisach zajścia w mediach społecznościowych. Okazuje się, że krąży nad nim zarzut zakłócania porządku, za który w Waszyngtonie grozi mu nawet do 90 dni więzienia i grzywna w wysokośc do 500 dol.

- Mogę mieć postawiony zarzut zakłócania porządku. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi dobrze - podsumował interwencję służb Strickland.

Mistrz UFC zdradził również, w jaki sposób dostał się na UFC Fan Fest. Jak sam wyznał, "w przemycie" pomógł mu jeden z fanów. Strickland postanowił odwdzięczyć się mu za zaangażowanie i umieścił na platformie X wpis z osobistymi podziękowaniami, w którym nazywał mężczyznę "prawdziwym Amerykaninem".

- Do fana, który mnie przemycił... Jesteś p*******ą legendą i prawdziwym Amerykaninem... Zrobiłeś to, czego UFC by nie zrobiło - napisał na X.

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Na ten moment nie ma pewności, jakie dokładnie konsekwencje spotkają Stricklanda. Niewykluczone, że oprócz potencjalnej sprawy w sądzie, otrzyma on także karę od federacji.

Donald Trump w centralnym punkcie, z lewej szef UFC Dana White Chip Somodevilla AFP

Tłumy pod Białym Domem. Przedsmak gali UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL

Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL





"Gość Wydarzeń". Gala UFC przed Białym Domem. Amerykanistka komentuje pomysł Trumpa Polsat News