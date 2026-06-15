Mistrz UFC wyprowadzony przez policję z imprezy przy Białym Domu. Burza po urodzinach Trumpa
UFC 250 Freedom, połączone z hucznymi 80. urodzinami Donalda Trumpa, dobiegło końca. Wydarzenie zorganizowane na trawniku przed Białym Domem zachwyciło cały świat swoją oprawą. Zawodnicy wchodzący tego wieczoru do klatki nie próżnowali, a żadna z walk nie została rozstrzygnięta decyzją sędziowską. Okazuje się, że równie wiele, co w samym oktagonie, działo się poza nim. Mistrz wagi średniej Sean Strickland nielegalnie wkradł się na teren imprezy, a następnie opuścił go w asyście policji. Oto, co mu grozi.
Cały świat na długo zapamięta 80. urodziny Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych wspólnie z Danem White'em 13 czerwca zorganizował na trawniku przed Białym Domem wyjątkową galę UFC 250 Freedom.
W wydarzeniu wzięło udział mnóstwo gwiazd, a wśród zaproszonych gości z Polski znaleźli się m.in. były mistrz wagi półciężkiej UFC Jan Błachowicz oraz prezydent naszego kraju Karol Nawrocki.
Na galę nie mógł jednak wejść każdy, o czym z bólem przekonał się obecny mistrz UFC w kategorii średniej Sean Strickland. Kontrowersyjny zawodnik nie został zaproszony na imprezę Donalda Trumpa, a według nieoficjalnych informacji powodem takiego stanu rzeczy były jego nieprzychylne opinie na temat 80-latka w mediach społecznościowych.
Gwiazdor wkradł się na urodziny Trumpa, interweniowała policja. Ogromne kłopoty
Strickland nie pozostał bierny wobec próby wyeliminowania go z wydarzenia i w niedzielę wtargnął na teren gali UFC przeznaczony dla kibiców. Zawodnik spędził tam chwilę z fanami, po czym do akcji wkroczyła ochrona, a następnie został wyprowadzony z wydarzenia przez amerykańską policję.
Ledwo kilka godzin po zdarzeniu zawodnik zdecydował się opowiedzieć o kulisach zajścia w mediach społecznościowych. Okazuje się, że krąży nad nim zarzut zakłócania porządku, za który w Waszyngtonie grozi mu nawet do 90 dni więzienia i grzywna w wysokośc do 500 dol.
- Mogę mieć postawiony zarzut zakłócania porządku. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi dobrze - podsumował interwencję służb Strickland.
Mistrz UFC zdradził również, w jaki sposób dostał się na UFC Fan Fest. Jak sam wyznał, "w przemycie" pomógł mu jeden z fanów. Strickland postanowił odwdzięczyć się mu za zaangażowanie i umieścił na platformie X wpis z osobistymi podziękowaniami, w którym nazywał mężczyznę "prawdziwym Amerykaninem".
- Do fana, który mnie przemycił... Jesteś p*******ą legendą i prawdziwym Amerykaninem... Zrobiłeś to, czego UFC by nie zrobiło - napisał na X.
Na ten moment nie ma pewności, jakie dokładnie konsekwencje spotkają Stricklanda. Niewykluczone, że oprócz potencjalnej sprawy w sądzie, otrzyma on także karę od federacji.