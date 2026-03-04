Mistrz świata zawalczy na FAME MMA 30. Organizacja potwierdza głośne starcie
To starcie na FAME MMA 30: Icons po prostu musiało się odbyć. Organizacja we wtorek oficjalnie potwierdziła, że podczas jej jubileuszowej gali w oktagonie wystąpią popularny Michał "Wampir" Pasternak oraz mistrz świata WAKO Pro w kickboxingu, Michał "Matrix" Królik. Panowie od dłuższego czasu są skonfliktowani, więc będą mieli okazję wyjaśnić sobie wszelkie nieścisłości w gliwickiej PreZero Arenie. Znamy dokładną formułę ich starcia.
FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach, a organizacja powoli odkrywa przed fanami kolejne karty jubileuszowego wydarzenia. Pod koniec lutego dowiedzieli się oni o zakontraktowaniu hitowej walki kobiet z udziałem legendarnej Marty "Linkimaster" Linkiewicz i byłej zawodniczki UFC Izabeli Badurek. Chwilę wcześniej federacja potwierdziła również starcie Maksymiliana Wiewiórki z Alberto Simao.
Lewandowski mógł się tylko przyglądać, głośno o tym, co zrobili jego koledzy. Wrze po meczu Barcelony
Teraz natomiast padły sensacyjne wieści o kolejnym pojedynku popularnego "Wampira". Pasternak to prawdziwy weteran FAME MMA, który w jej szeregach stoczył dziewięć walk. Wygrał aż osiem z nich, a zaledwie jedno starcie z Normanem Parke zakończył przegraną.
Nowi bohaterowie FAME MMA 30 ujawnieni. Mistrz świata i legenda organizacji
Kilka tygodni temu amatorski i zawodowy mistrz świata WAKO w kickboxingu, Michał "Matrix" Królik, nieoficjalnie zdradził, że zawalczy na jubileuszowym FAME MMA 30: Icons. Organizacja we wtorek, 3 lutego, w końcu postanowiła odnieść się do jego słów i potwierdziła ponowny angaż zawodnika, który występował już w jej szeregach podczas gali FAME MMA 27: Kingdom - wygrana z Alanem Kwiecińskim w 1. rundzie.
- Wampir kontra Matrix na FAME MMA 30! W karcie walk gali na Śląsku nie mogło zabraknąć lokalnego bohatera, Michała Królika. A zwłaszcza w starciu, w którym nie pała sympatią do swojego rywala. Matrix zmierzy się z doświadczonym Michałem Pasternakiem, co daje nam gwarancję mocnego starcia w oktagonie - czytamy na Instagramie organizacji.
Pasternak z Królikiem od dłuższego czasu pozostają skonfliktowani i regularnie wymieniają się "uprzejmościami" za pośrednictwem mediów społecznościowych. Panowie już za niecałe trzy tygodnie będą mieli zatem szansę stanąć naprzeciwko siebie i wyjaśnić sobie wszystkie niesnaski w oktagonie. Organizacja zapowiedziała ich starcie w formule bokserskiej, zakontraktowane na trzy trzyminutowe rundy.
Wspomniany pojedynek jest dopiero szóstym z 13, które ma ogłosić FAME MMA. Na gliwickiej PreZero Arenie 21 marca wystąpią m.in. Denis Labryga, Makhmud Muradov, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas oraz Łukasz "Cameraboy" Pawłowski i jego była dziewczyna Nikola "Nikita" Biela wraz ze swoimi nowymi partnerami.