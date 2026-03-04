Mistrz świata zawalczy na FAME MMA 30. Organizacja potwierdza głośne starcie

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach, a organizacja powoli odkrywa przed fanami kolejne karty jubileuszowego wydarzenia. Pod koniec lutego dowiedzieli się oni o zakontraktowaniu hitowej walki kobiet z udziałem legendarnej Marty "Linkimaster" Linkiewicz i byłej zawodniczki UFC Izabeli Badurek. Chwilę wcześniej federacja potwierdziła również starcie Maksymiliana Wiewiórki z Alberto Simao.

Teraz natomiast padły sensacyjne wieści o kolejnym pojedynku popularnego "Wampira". Pasternak to prawdziwy weteran FAME MMA, który w jej szeregach stoczył dziewięć walk. Wygrał aż osiem z nich, a zaledwie jedno starcie z Normanem Parke zakończył przegraną.

Nowi bohaterowie FAME MMA 30 ujawnieni. Mistrz świata i legenda organizacji

Kilka tygodni temu amatorski i zawodowy mistrz świata WAKO w kickboxingu, Michał "Matrix" Królik, nieoficjalnie zdradził, że zawalczy na jubileuszowym FAME MMA 30: Icons. Organizacja we wtorek, 3 lutego, w końcu postanowiła odnieść się do jego słów i potwierdziła ponowny angaż zawodnika, który występował już w jej szeregach podczas gali FAME MMA 27: Kingdom - wygrana z Alanem Kwiecińskim w 1. rundzie.

- Wampir kontra Matrix na FAME MMA 30! W karcie walk gali na Śląsku nie mogło zabraknąć lokalnego bohatera, Michała Królika. A zwłaszcza w starciu, w którym nie pała sympatią do swojego rywala. Matrix zmierzy się z doświadczonym Michałem Pasternakiem, co daje nam gwarancję mocnego starcia w oktagonie - czytamy na Instagramie organizacji.

Rozwiń

Pasternak z Królikiem od dłuższego czasu pozostają skonfliktowani i regularnie wymieniają się "uprzejmościami" za pośrednictwem mediów społecznościowych. Panowie już za niecałe trzy tygodnie będą mieli zatem szansę stanąć naprzeciwko siebie i wyjaśnić sobie wszystkie niesnaski w oktagonie. Organizacja zapowiedziała ich starcie w formule bokserskiej, zakontraktowane na trzy trzyminutowe rundy.

Wspomniany pojedynek jest dopiero szóstym z 13, które ma ogłosić FAME MMA. Na gliwickiej PreZero Arenie 21 marca wystąpią m.in. Denis Labryga, Makhmud Muradov, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas oraz Łukasz "Cameraboy" Pawłowski i jego była dziewczyna Nikola "Nikita" Biela wraz ze swoimi nowymi partnerami.

Makhmud Muradov -Marcin "Thanos" Sianos, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Jacek Murański Karol Makurat Reporter

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Pierwsze słowa Denisa Załęckiego po walce na Clout MMA 5. Zaskakująca wypowiedź WIDEO Adam Lewicki INTERIA.TV