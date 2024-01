Mistrz świata nie wytrzymał. Wstrząsające wyznanie na krótko przed walką

Byłem w trzeciej lub czwartej klasie szkoły podstawowej i spałem u mamy w pokoju. Rodzice ciągle się kłócili. Bałem się, że tata ją zabije. Pewnego wieczoru ukryłem się pod łóżkiem i słyszałem, jak ojciec zaatakował mamę i powiedział "dzisiaj cię zaj....e". Wychodzę i jedyne, co widzę, to gitara, po prostu uderzyłem go w głowę i wezwałem policję. Biegłem ulicą, żeby zadzwonić po policję, został aresztowany, a moja głupia mama wyciągnęła go z więzienia za kaucją. To było szalone stary. Pamiętam, kiedy przestałem wierzyć w Boga

~ oznajmił, z trudem powstrzymując się od łez.