Mistrz nie oddał pasa! Kapitalna walka na koniec gali

To była trzecia obrona pasa Mariana Ziółkowskiego. W dwóch poprzednich pokonał Macieja Kazieczkę i Borysa Mańkowskiego. W starciu z Sebastianem Rajewskim był faworytem bukmacherów i większości kibiców, jednak sam mistrz ostrożnie podchodził do takich deklaracji. Ziółkowski zdawał się doceniać klasę Rajewskiego. Pretendent podkreślał z kolei, że dokładnie przeanalizował ostatnie walki rywala i wyciągnął z nich pożyteczne dla siebie wnioski.

KSW 71: Ziółkowski - Rajewski

Pierwsza runda to w dużej mierze wzajemne badanie się obu zawodników. Rajewski starał się korzystać z różnych technik, a Ziółkowski sprawdzał, na ile stać będzie pretendenta. Ani na chwilę walka nie została sprowadzona do parteru.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW. Przemysław Saleta dla Interii: Chalidow się zorientował, że jest za mały, stary i za wolny. Wideo INTERIA.TV

Za to już na początku drugiej rundy Ziółkowski znalazł się na deskach po próbie kopnięcia. Rajewski nie zamierzał jednak rzucać się na mistrza. Zamiast tego pozwolił mu wstać i walka była kontynuowana w stójce. Po dwóch minutach Marian Ziółkowski znów wylądował na deskach - tym razem na skutek celnego ciosu rywala. Pretendent postanowił dosiąść mistrza i wyprowadzić kilka ciosów.

Do końca drugiej rundy walka przypominała zapasy. Rajewski szukał możliwości założenia dźwigni Ziółkowskiemu, ale ten bardzo mądrze się bronił. Kilkukrotnie mistrz próbował też samemu przejąć inicjatywę i poddać pretendenta.

KSW 71: Walka wieczoru rozstrzygnięta na punkty

W trzeciej rundzie Ziółkowski nie chciał pozwolić Rajewskiemu na tak zdecydowaną przewagę. Atakował rywala w stójce, a co jeszcze ważniejsze - jego ciosy w końcu zaczęły być seryjne i celne. Mistrz zwiększył też swoją mobilność, o co prosili go trenerzy zgromadzeni w jego narożniku. Rajewski wycofał się pod siatkę, a Ziółkowski zajął miejsce w środku oktagonu. Po raz kolejny Marian rozkręcał się wraz z nadejściem następnych rund. O ile bowiem można powiedzieć, że dwie pierwsze należały do pretendenta, o tyle trzecia była lepsza w wykonaniu obrońcy pasa.

Czwartą rundę można określić mianem kontynuacji tego, co zaczęło się w trzeciej. Ziółkowski nacierał, a Rajewski starał się kontratakować. W trzeciej minucie walki trafił w oko mistrza, co wyraźnie go zabolało. Cios nie wybił jednak 31-latka z dobrej passy - nadal utrzymywał on miejsce w centrum klatki i starał się obijać rywala. Tymczasem tempo pretendenta wyraźnie spadło i przeszedł on do defensywy.

W decydującej rundzie zawodnicy przywitali się ze sobą kopnięciami. Wyglądało na to, że Rajewski odzyskuje energię i walka staje się bardziej wyrównana. Na dwie minuty przed końcem Ziółkowski zaskoczył uderzeniem pięścią z półobrotu. Pretendent miał jednak szczęście, bo znajdował się blisko rywala, dzięki czemu cios nie dotknął go z pełną mocą. W samej końcówce obaj zawodnicy rzucili się na siebie nawzajem i wymienili kilka mocnych uderzeń. O wyniku walki musieli jednak zadecydować sędziowie. Punktowali oni niejednogłośnie: 48-47, 48-47 i 49-46 na korzyść Mariana Ziółkowskiego.

Jakub Żelepień, Interia