Mistrz KSW nie wytrzymał, tak podsumował Jacka Murańskiego. "Tarzanie ze świniami"
Nie do wiary, to nie może się skończyć dobrze. Jacek Murański w przeszłości podważał umiejętności sportowe Sebastiana Przybysza, wskazując nawet, że pokonałby go w "klatce rzymskiej". W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się nowych szczegółów na temat konfliktu obu panów. Aktualny mistrz KSW podczas wizyty w "Kanale Sportowym" zdradził, że otrzymał wiele widomości od zawodnika Prime MMA. Popularny "Sebić" w ostrych słowach podsumował to, co robi "Muran".
Jakub Wikłacz po dołączeniu do UFC zwakował swój pas w wadze koguciej KSW, a chwilę później sięgnął po niego Sebastian Przybysz. Popularny "Sebić" bezproblemowo poradził sobie w walce o tytuł z Bruno Azevedo, pokonując go jednogłośną decyzją sędziów i zostając mistrzem organizacji.
Warto wspomnieć, że mistrzowski pas w przeszłości należał już do Przybysza. Podczas gali KSW 77 odebrał mu go jednak wspomniany Wikłacz. "Sebić" dwukrotnie podchodził później do rewanżu z aktualnym zawodnikiem UFC, ale każda z prób kończyła się niepowodzeniem.
Nie do wiary, kontrowersyjny zawodnik zaczepiał mistrza. Oto jak zareagował
Aktualnego mistrza KSW w pewnym momencie w sieci zaczepiła żywa legenda polskich freak fightów, Jacek Murański. Zawodnik Prime MMA po nagraniu przez Przybysza prześmiewczego filmu parodiującego jego styl walki, zdecydował się na otwartą ofensywę w kierunku dużo młodszego profesjonalisty. - W rzymskiej klatce mogę go na luzie zlać - grzmiał kilka miesięcy temu 57-latek.
Za sprawą ostatniej wizyty Przybysza w "Kanale Sportowym" sprawa jednak odżyła. Zawodnik zdradził, że otrzymywał od Murańskiego wiele wiadomości, których nie zdecydował się wcześniej skomentować w przestrzeni publicznej. Tym razem było inaczej.
Jacek do mnie pisał, wysyłał te swoje głosówki. Po jednym treningu schodzę, patrzę, a tam 3 relacje Jacka, który mnie na nich oznacza. Nie odpisywałem ani nie odnosiłem się, bo po co mam się tarzać ze świniami w błocie
Mistrz KSW bezpośrednio porównał wchodzenie w konflikt z "Muranem" do "tarzania się ze świniami w błocie". Przybysz nie ma zamiaru marnować czasu na słowne przepychanki z freak fighterem.
Na ten moment popularny "Muran" nie odniósł się w żaden sposób do sprawy. Niewykluczone jednak, że zdecyduje się on wykorzystać sytuację, aby znów o sobie przypomnieć i po raz kolejny uderzy w Przybysza. Walka obu panów jest jednak całkowicie wykluczona.