Mistrz KSW nie wytrzymał, tak podsumował Jacka Murańskiego. "Tarzanie ze świniami"

Jakub Wikłacz po dołączeniu do UFC zwakował swój pas w wadze koguciej KSW, a chwilę później sięgnął po niego Sebastian Przybysz. Popularny "Sebić" bezproblemowo poradził sobie w walce o tytuł z Bruno Azevedo, pokonując go jednogłośną decyzją sędziów i zostając mistrzem organizacji.

Warto wspomnieć, że mistrzowski pas w przeszłości należał już do Przybysza. Podczas gali KSW 77 odebrał mu go jednak wspomniany Wikłacz. "Sebić" dwukrotnie podchodził później do rewanżu z aktualnym zawodnikiem UFC, ale każda z prób kończyła się niepowodzeniem.

Nie do wiary, kontrowersyjny zawodnik zaczepiał mistrza. Oto jak zareagował

Aktualnego mistrza KSW w pewnym momencie w sieci zaczepiła żywa legenda polskich freak fightów, Jacek Murański. Zawodnik Prime MMA po nagraniu przez Przybysza prześmiewczego filmu parodiującego jego styl walki, zdecydował się na otwartą ofensywę w kierunku dużo młodszego profesjonalisty. - W rzymskiej klatce mogę go na luzie zlać - grzmiał kilka miesięcy temu 57-latek.

Za sprawą ostatniej wizyty Przybysza w "Kanale Sportowym" sprawa jednak odżyła. Zawodnik zdradził, że otrzymywał od Murańskiego wiele wiadomości, których nie zdecydował się wcześniej skomentować w przestrzeni publicznej. Tym razem było inaczej.

Jacek do mnie pisał, wysyłał te swoje głosówki. Po jednym treningu schodzę, patrzę, a tam 3 relacje Jacka, który mnie na nich oznacza. Nie odpisywałem ani nie odnosiłem się, bo po co mam się tarzać ze świniami w błocie

Mistrz KSW bezpośrednio porównał wchodzenie w konflikt z "Muranem" do "tarzania się ze świniami w błocie". Przybysz nie ma zamiaru marnować czasu na słowne przepychanki z freak fighterem.

Na ten moment popularny "Muran" nie odniósł się w żaden sposób do sprawy. Niewykluczone jednak, że zdecyduje się on wykorzystać sytuację, aby znów o sobie przypomnieć i po raz kolejny uderzy w Przybysza. Walka obu panów jest jednak całkowicie wykluczona.

Rozwiń

Jacek Murański chciałby walczyć z Tomaszem Adamkiem TOMASZ GOLLA/AGENCJA SE/East News / Karol Makurat/REPORTER East News

Sebastian Przybysz TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

XTB KSW 107: Sebastian Przybysz - Marcelo Morrelli KSW materiały prasowe

Sebastian Idziak - Szymon Janz. Skrót walki Polsat Sport