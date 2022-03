Mistrz Białorusi zatrzymany przez służby za antywojenne wpisy

Sportowiec to wielokrotny zwycięzca turniejów mieszanych sztuk walki i mistrz swojego kraju. Teraz jednak jego kariera stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak został zatrzymany przez przedstawicieli białoruskiego reżimu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Siwy: Cały czas zbieram doświadczenie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wiele wskazuje na to, że powodem zatrzymania były jego antywojenne wpisy w mediach społecznościowych. Już na samym początku rosyjskiej inwazji opublikował post, w którym pisał "Nie dla wojny". Ostatnio z kolei na nagraniu mówił o tym, że jego przyjaciele na froncie w Ukrainie walczą z rosyjskim najeźdźcą.

Reklama

Czytaj także: Apel Martyny Linkiewicz po wygranej. "Stop wojnie"

Najwyraźniej to wystarczyło, by został zatrzymany. Nie są znane jego losy. Nie wiadomo czy i gdzie jest przetrzymywany. Jak widać współpracujący z Władimirem Putinem reżim Aleksandra Łukaszenki, choć oficjalnie nie dołączył jeszcze do wojny, u siebie przestrzega podobnych reguł co Rosjanie i nie dopuszcza niczego dotyczącego inwazji.