Michał Pazdan dostał propozycję stoczenia walki. Padła jasna deklaracja

Dostałem propozycję, ale nie idę w to. Nie rozmawiałem nawet o temacie finansów, bo najpierw dostałem pytanie, czy w ogóle chcę. Miałem dostać przeciwnika podobnego do mnie. Wiadomo, że i ja i Sławek Peszko byliśmy razem w Wieczystej, a on jest twarzą jednej z federacji. Dzwoniła do mnie jednak także inna osoba, w dodatku w tym tygodniu. Odpowiedziałem jednak, że nie chcę. Na razie w ogóle się w tym nie widzę i nie wchodzi to w grę. Nawet za dzieciaka nie było tak, żebym chodził z chłopakami gdzieś się bić. Mieszkałem wprawdzie w Nowej Hucie, ale obserwowałem wszystko z boku. Nie byłem też kimś, kto próbowałby się lać na imprezach

~ powiedział Pazdan w "Turbkokozaku" w Canal+.