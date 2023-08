"Miałem nieprzespane noce". Fonfara przed walką z Najmanem bał się jednej rzeczy

"Polish Prince" przyznał się, że trochę obawiał się walki z Marcinem Najmanem, scenariusz porażki mocno go przerażał . - Od początku podpisania kontraktu towarzyszyły mi myśli z tyłu głowy, "co będzie, jak przegram z Marcinem Najmanem". Miałem kilka nieprzespanych nocy. Czułem się pewnie, ale wiedziałem, że wszystko się może zdarzyć. Mentalnie byłem przyblokowany emocjonalnie. Na szczęście zrobiłem swoją robotę i skończyło się zwycięstwem - zdradził były pięściarz.

- Na koniec chciałem pokazać swoją przewagę. Nie ma jednak się czym szczycić, bo to był Marcin Najman . Ja nie jestem zawodnikiem MMA i nigdy nie będę. We freakach również raczej już nie wystąpię, choć nie zamykam tej drogi - zakończył urodzony w Białobrzegach zawodnik.

Fonfara wspomniał również, że żartobliwie zażądał od "El Testosterona" pasa WKU, z którym wychodził do walki. Najman nie zgodził się na to, lecz zapowiedział stworzenie repliki pasa i wysłanie go do Chicago.