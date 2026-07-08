Zawodnik MMA Mamed Ch. skazany

Jak podała PAP, oprócz kary więzienia nałożona została grzywna. Jej wysokości wyniosła 280 tys. złotych.

Zarzuty dotyczyły spraw z 2016 i 2017 roku. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach i Polsce, a potem sprzedawane m.in. w Olsztynie oraz Warszawie.

W środowym wyroku była też mowa o znieważeniu i naruszeniu nietykalności policjantów w Olsztynie osiem lat temu. Sąd uznał również, że Mamed Ch. kierował działaniami zmierzającymi do zniszczenia dwóch samochodów w Rybniku w kwietniu 2017 r.

Mamed Ch. skazany. Wyrok nie jest prawomocny

Akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, w tym Mamedowi Ch., trafił do sądu w Tarnowskich Górach w 2021 roku. Postępowanie miało swój początek na Słowacji w 2017 r. Później sprawę przejęła polska prokuratura, a w 2018 r. trafiła ona do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Co ważne, środowy wyrok sądu jest nieprawomocny i skazanym przysługuje odwołanie.

Mamed Ch. jest jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych zawodników w historii polskiego MMA. W zawodowym oktagonie stoczył 49 pojedynków, z czego aż 38 wygrał, w tym 17 przez nokaut.

Ch. do Polski trafił w 1997 roku. 13 lat później otrzymał polskie obywatelstwo.





Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport