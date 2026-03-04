McGregor zdradza szczegóły negocjacji z UFC. Głośny powrót już wkrótce

Conor McGregor jest zarówno jedną z największych legend UFC, jak i ofiarą własnego sukcesu. 37-latek zyskał ogromną rozpoznawalność dzięki swojemu "trash talkingowi" - prowokacyjnemu stylowi wypowiedzi kierowanych do rywali, a krnąbrny charakter połączył także z ogromnymi umiejętnościami w sportach walki. Irlandczyk to pierwszy zawodnik w historii organizacji, któremu udało się sięgnąć jednocześnie po tytuły w dwóch różnych kategoriach wagowych. Gwiazdor dokonał tego w wadze lekkiej i piórkowej.

Życie McGregora pomimo wielu sukcesów ma także te mroczne momenty. W 2024 r. Irlandczyk został nieprawomocnie uznany za winnego molestowania seksualnego pewnej kobiety i został zobowiązany do zapłaty jej 250 tys. euro odszkodowania. W trakcie postępowania przyznał się także do problemów z używkami.

Gwiazdor ma na koncie również 18-miesięczne zawieszenie za złamanie zasad programu antydopingowego UFC, które dobiegnie końca 20 marca 2026 r.

McGregor już się z tym nie kryje, wskazał termin powrotu do UFC. Trwają negocjacje

Ogromne kontrowersje wokół McGregora nie przeszkadzają mu jednak w byciu wymienianym w gronie tych zawodników, którzy mogą wystąpić na gali UFC pod Białym Domem. Wydarzenie ma się odbyć w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Gwiazdor w ostatnim czasie postanowił odnieść się więc do sprawy i w wywiadzie dla "DRINK LITT" zdradził, że toczy pewne negocjacje z organizacją.

Prowadzę negocjacje z Ultimate Fighting Championship w sprawie walki, która odbędzie się w Białym Domu lub w podobnym terminie, co gala w Białym Domu. Latem wracam do oktagonu

Rozwiń

McGregor wskazał, że potencjalnym terminem jego powrotu do oktagonu UFC ma być lato tego roku, a dokładniej wspomniana gala pod Białym Domem lub inne wydarzenie organizacji w tym samym czasie.

Co ciekawe, Irlandczyk praktycznie od momentu ogłoszenia gali pod Białym Domem informuje w mediach o swoim udziale w wydarzeniu. Rozmowa z "DRINK LITT" jest o tyle wyjątkowa, że rozszerza w niej spektrum potencjalnych miejsc, w których mógłby wystąpić w ramach powrotu.

Na ten moment UFC nie potwierdziło żadnego z zawodników, którzy mogą wziąć udział w wyjątkowej gali na terenie Białego Domu. Dana White w dodatku pewien czas temu zdementował krążące doniesienia, jakoby McGregor miał zawalczyć podczas niej z Michaelem Chandlerem. Niewykluczone, że organizacja sięgnie podczas wydarzenia po najgłośniejsze nazwiska w swoich szeregach, aczkolwiek na ten moment fani muszą obejść się jedynie smakiem.

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Floyd Mayweather i Conor McGregor, 23.08.2017 r. JOHN GURZINSKI East News

Conor McGregor sprzeciwił się wyrokowi sądu STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Brian Lawless/PA Images via Getty Images AFP

Volkan Oezdemir: To będzie zderzenie rozpędzonych pociągów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport