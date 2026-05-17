McGregor zaskoczył. Padła data, UFC z dumą ogłasza. Niecałe dwa miesiące
Co jakiś czas na świecie robi się głośno o Conorze McGregorze. Irlandczyk wciąż cieszy się popularnością za sprawą wielu spektakularnych pojedynków z przeszłości i nie przestaje kusić potencjalnym powrotem. Zaledwie kilka godzin temu doszło do kolejnego zwrotu akcji w sprawie. Tym razem komunikatem pochwaliła się organizacja UFC. Gigant zza oceanu podał już nawet datę pojedynku gwiazdy oraz rywala. Fani mogą rozpocząć odliczanie, ponieważ zawodnikom pozostało niewiele czasu na przygotowania.
Conor McGregor już od dobrych paru lat odpoczywa od zawodowego MMA. Zapracował on jednak sobie na taki status, że jedna plotka związana z potencjalnym powrotem potrafi wywołać przeogromne poruszenie w środowisku sportów walki. Nie inaczej jest teraz. Wiele wskazuje na to, iż wreszcie kibice doczekali się i ponownie zobaczą gwiazdę w oktagonie UFC. Informuje o tym sama organizacja na swojej stronie internetowej.
Do walki Irlandczyka dojdzie stosunkowo szybko, gdyż zaplanowano ją na 11 lipca. Prestiżowa będzie także lokalizacja, ponieważ gala zgości Las Vegas. Legendę zestawiono z innym zasłużonym fighterem, czyli Maksem Hollowayem. Obaj panowie już wcześniej mieli okazję spotkać się w klatce. Conor McGregor pokonał wtedy Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów. Fani liczą teraz na jeszcze większe grzmoty i koniec pojedynku przed czasem.
McGregor wraca do UFC. Zmierzy się z Hollowayem w Las Vegas
"'The Notorious' od lat zapowiadał powrót do rywalizacji, pełniąc funkcję trenera w programie The Ultimate Fighter i wielokrotnie wyrażając chęć powrotu do walki w wywiadach i mediach społecznościowych. Teraz wraca na jedną z największych scen UFC podczas International Fight Week w Las Vegas" - czytamy na "ufc.com". Faworytem będzie z pewnością przedstawiciel gospodarzy. To, w przeciwieństwie do Europejczyka, wciąż czynny zawodnik.
Ze strony fanów MMA czuć już ogromną ekscytację, co pokazuje poruszenie w mediach społecznościowych. Niektórzy do tematu podchodzą jednak sceptycznie. "Nie sądzę, żeby McGregor powinien wracać. Zarobił swoje pieniądze. (…) Gdyby przeszedł na emeryturę po pokonaniu Alvareza i walce z Mayweatherem, mógłby zapisać się w historii jako jeden z najlepszych zawodników w historii" - przyznał choćby Arnold Allen, gwiazdor z Wielkiej Brytanii, w rozmowie z "sportbible.com".
Wspomnianego wyżej sportowca cytujemy nieprzypadkowo. Wyspiarz wziął dziś udział w walce wieczoru UFC Vegas, pokonując na pełnym dystansie Melquizaela Costę. Przy okazji wspomnianego wydarzenia wypowiedział właśnie te słowa.