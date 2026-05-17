McGregor zaskoczył. Padła data, UFC z dumą ogłasza. Niecałe dwa miesiące

Conor McGregor już od dobrych paru lat odpoczywa od zawodowego MMA. Zapracował on jednak sobie na taki status, że jedna plotka związana z potencjalnym powrotem potrafi wywołać przeogromne poruszenie w środowisku sportów walki. Nie inaczej jest teraz. Wiele wskazuje na to, iż wreszcie kibice doczekali się i ponownie zobaczą gwiazdę w oktagonie UFC. Informuje o tym sama organizacja na swojej stronie internetowej.

Do walki Irlandczyka dojdzie stosunkowo szybko, gdyż zaplanowano ją na 11 lipca. Prestiżowa będzie także lokalizacja, ponieważ gala zgości Las Vegas. Legendę zestawiono z innym zasłużonym fighterem, czyli Maksem Hollowayem. Obaj panowie już wcześniej mieli okazję spotkać się w klatce. Conor McGregor pokonał wtedy Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów. Fani liczą teraz na jeszcze większe grzmoty i koniec pojedynku przed czasem.

McGregor wraca do UFC. Zmierzy się z Hollowayem w Las Vegas

"'The Notorious' od lat zapowiadał powrót do rywalizacji, pełniąc funkcję trenera w programie The Ultimate Fighter i wielokrotnie wyrażając chęć powrotu do walki w wywiadach i mediach społecznościowych. Teraz wraca na jedną z największych scen UFC podczas International Fight Week w Las Vegas" - czytamy na "ufc.com". Faworytem będzie z pewnością przedstawiciel gospodarzy. To, w przeciwieństwie do Europejczyka, wciąż czynny zawodnik.

Ze strony fanów MMA czuć już ogromną ekscytację, co pokazuje poruszenie w mediach społecznościowych. Niektórzy do tematu podchodzą jednak sceptycznie. "Nie sądzę, żeby McGregor powinien wracać. Zarobił swoje pieniądze. (…) Gdyby przeszedł na emeryturę po pokonaniu Alvareza i walce z Mayweatherem, mógłby zapisać się w historii jako jeden z najlepszych zawodników w historii" - przyznał choćby Arnold Allen, gwiazdor z Wielkiej Brytanii, w rozmowie z "sportbible.com".

Wspomnianego wyżej sportowca cytujemy nieprzypadkowo. Wyspiarz wziął dziś udział w walce wieczoru UFC Vegas, pokonując na pełnym dystansie Melquizaela Costę. Przy okazji wspomnianego wydarzenia wypowiedział właśnie te słowa.

